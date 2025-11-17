$42.040.02
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 23308 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 22680 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 23670 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 23902 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 20831 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 48982 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 25881 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19787 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 22304 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
Из-за атаки БПЛА возникли пожары в Днепре и районе - ОВА

Киев • УНН

 • 726 просмотра

В Днепре и районе возникли пожары вечером 17 ноября в результате российской дроновой атаки. Город подвергся массированной атаке БПЛА, слышны взрывы.

Из-за атаки БПЛА возникли пожары в Днепре и районе - ОВА

Вечером в понедельник, 17 ноября, в Днепре и районе возникли пожары в результате российской дроновой атаки. Об этом информирует глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Владислав Гайваненко, передает УНН.

Из-за атаки беспилотниками возникли пожары в Днепре и районе

- написал чиновник в своем Telegram.

"Детали выясняем. Пока же не пренебрегайте правилами безопасности. Угроза сохраняется", - призвал Гайваненко.

Напомним

Ранее сообщалось, что россияне 17 ноября вечером начали массированную атаку Днепра с помощью БПЛА. В городе слышны взрывы.

россия с начала октября выпустила более 150 ракет и 2000 дронов по украинской энергосистеме14.11.25, 18:11 • 2986 просмотров

Вита Зеленецкая

