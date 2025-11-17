Из-за атаки БПЛА возникли пожары в Днепре и районе - ОВА

Вечером в понедельник, 17 ноября, в Днепре и районе возникли пожары в результате российской дроновой атаки. Об этом информирует глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Владислав Гайваненко, передает УНН.

Из-за атаки беспилотниками возникли пожары в Днепре и районе - написал чиновник в своем Telegram.

"Детали выясняем. Пока же не пренебрегайте правилами безопасности. Угроза сохраняется", - призвал Гайваненко.

Напомним

Ранее сообщалось, что россияне 17 ноября вечером начали массированную атаку Днепра с помощью БПЛА. В городе слышны взрывы.

россия с начала октября выпустила более 150 ракет и 2000 дронов по украинской энергосистеме