Из-за атаки БПЛА возникли пожары в Днепре и районе - ОВА
Киев • УНН
В Днепре и районе возникли пожары вечером 17 ноября в результате российской дроновой атаки. Город подвергся массированной атаке БПЛА, слышны взрывы.
Вечером в понедельник, 17 ноября, в Днепре и районе возникли пожары в результате российской дроновой атаки. Об этом информирует глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Владислав Гайваненко, передает УНН.
"Детали выясняем. Пока же не пренебрегайте правилами безопасности. Угроза сохраняется", - призвал Гайваненко.
Напомним
Ранее сообщалось, что россияне 17 ноября вечером начали массированную атаку Днепра с помощью БПЛА. В городе слышны взрывы.
