"Знищили чай, меблі і ліки": Філатов емоційно відреагував на обстріл росіянами Дніпра 18 листопада

Міський голова Дніпра Борис Філатов різко і емоційно відреагував на російський обстріл міста у ніч на 18 листопада. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис мера в Facebook.

Свій допис Філатов зробив російською мовою і звернувся до населення країни-агресора. Він назвав окупантів "виродками і покидьками, які знищують все живе, до чого можуть дотягтися".

Тільки за останній час ви знищили в Дніпрі дронами і ракетами: склад жіночих прокладок, виробництво з розфасовки чаю, склад з ліками, меблеву фабрику і ще купу цивільного бізнесу, де не було жодного військового. Ви, проклята сарана, просто бомбите цивільні об'єкти, щоб позбавляти людей роботи, банкрутувати підприємців і знищувати нашу економіку

Він додав, що анонімні повідомлення, на кшталт, "пошкоджено промисловий об'єкт", тільки додають багатозначності російським людожерам, які знущаються над Україною.

Також Філатов згадав, що росіяни під час нещодавньої атаки вдарили по телевишці та колишньому радянському телецентру, де знаходиться редакція "UA Суспільне: Дніпро".

Невже ви, скоти, думаєте, що ми досі дивимося, як за часів СРСР, аналогове телебачення? Насолоджуємося УТ-1 і УТ-2? Або ви вважаєте, що якщо ви позбавите нас телевізора, то ми остаточно зламаємося? Скажу по секрету, тому, хто позбавить нас від тортур "Телемарафоном", ми ще скажемо "дякую"