22 листопада, 17:42 • 23777 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 46182 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 16:29 • 33399 перегляди
Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ
22 листопада, 14:45 • 33333 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 14:16 • 29396 перегляди
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвістиVideo
22 листопада, 13:41 • 18296 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 20132 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 19763 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59 • 22056 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 28107 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
Атака на Дніпро: 15 постраждалих звернулися до медиків після удару - ОВА

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Після нічної атаки по Дніпру 23 листопада до медиків звернулися 15 місцевих жителів, троє з них залишаються у лікарнях. Серед постраждалих - жінки 52 та 64 років, 48-річний чоловік та 11-річна дівчинка.

Атака на Дніпро: 15 постраждалих звернулися до медиків після удару - ОВА
Фото: dnipropetrovskaODA

Внаслідок нічної атаки по Дніпру 23 листопада по допомогу до медиків звернулися вже 15 місцевих жителів. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

Деталі

Троє людей залишаються у лікарнях. Це жінки 52 та 64 років і 48-річний чоловік. В однієї з пацієнток отруєння продуктами горіння. В інших травми голови та рвані рани. Вони у стані середньої тяжкості

 - йдеться в дописі.

Гайваненко додав: всім потерпілим надали необхідну допомогу.

Решта потерпілих, в тому числі й 11-річна дівчинка, оговтуватися від пережитого будуть вдома

 - заявив чиновник.

Нагадаємо

Ворог у ніч на неділю, 23 листопада, атакував Дніпропетровщину. У Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі. У Васильківській громаді зайнявся приватний будинок.

Пізніше УНН повідомляв, що внаслідок російської атаки дронами у місті Дніпро постраждали 14 людей, серед них 11-річна дівчинка.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)