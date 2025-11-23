Атака на Дніпро: 15 постраждалих звернулися до медиків після удару - ОВА
Київ • УНН
Після нічної атаки по Дніпру 23 листопада до медиків звернулися 15 місцевих жителів, троє з них залишаються у лікарнях. Серед постраждалих - жінки 52 та 64 років, 48-річний чоловік та 11-річна дівчинка.
Внаслідок нічної атаки по Дніпру 23 листопада по допомогу до медиків звернулися вже 15 місцевих жителів. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.
Деталі
Троє людей залишаються у лікарнях. Це жінки 52 та 64 років і 48-річний чоловік. В однієї з пацієнток отруєння продуктами горіння. В інших травми голови та рвані рани. Вони у стані середньої тяжкості
Гайваненко додав: всім потерпілим надали необхідну допомогу.
Решта потерпілих, в тому числі й 11-річна дівчинка, оговтуватися від пережитого будуть вдома
Нагадаємо
Ворог у ніч на неділю, 23 листопада, атакував Дніпропетровщину. У Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі. У Васильківській громаді зайнявся приватний будинок.
Пізніше УНН повідомляв, що внаслідок російської атаки дронами у місті Дніпро постраждали 14 людей, серед них 11-річна дівчинка.