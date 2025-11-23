Атака на Днепр: 15 пострадавших обратились к медикам после удара - ОВА
Киев • УНН
После ночной атаки по Днепру 23 ноября к медикам обратились 15 местных жителей, трое из них остаются в больницах. Среди пострадавших - женщины 52 и 64 лет, 48-летний мужчина и 11-летняя девочка.
В результате ночной атаки на Днепр 23 ноября за помощью к медикам обратились уже 15 местных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко.
Детали
Трое человек остаются в больницах. Это женщины 52 и 64 лет и 48-летний мужчина. У одной из пациенток отравление продуктами горения. У других травмы головы и рваные раны. Они в состоянии средней тяжести
Гайваненко добавил: всем пострадавшим оказали необходимую помощь.
Остальные пострадавшие, в том числе и 11-летняя девочка, будут приходить в себя от пережитого дома
Напомним
Враг в ночь на воскресенье, 23 ноября, атаковал Днепропетровщину. В Днепре возникли пожары в многоэтажке и частном доме. В Васильковской общине загорелся частный дом.
Позже УНН сообщал, что в результате российской атаки дронами в городе Днепр пострадали 14 человек, среди них 11-летняя девочка.