Атака на Дніпро: 14 постраждалих, ворог бив по області FPV-дронами та з важкої артилерії

$42.150.00
48.520.00
ukenru
22 листопада, 17:42 • 16437 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 30322 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 16:29 • 24316 перегляди
Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ
22 листопада, 14:45 • 24849 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 14:16 • 23002 перегляди
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвістиVideo
22 листопада, 13:41 • 16401 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 18703 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 19396 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59 • 21704 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 27828 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.4м/с
93%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Військові Нідерландів відкрили вогонь по дронах над авіабазою: що відомо22 листопада, 20:14 • 3476 перегляди
Національний кешбек: змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші22 листопада, 21:01 • 9630 перегляди
Вогонь забрав життя дітей на Черкащині: деталі трагедії22 листопада, 21:28 • 4790 перегляди
Ворог атакував Дніпропетровщину: в облцентрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі, є постраждалі22 листопада, 22:59 • 5268 перегляди
росія вивозить українських школярів на Сахалін для асиміляції - ЦНС00:10 • 4238 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 61616 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 47279 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 53436 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 60035 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 57064 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кір Стармер
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 12829 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 22825 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 26405 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 61616 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 46537 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
The Guardian
Forbes
Економіст (журнал)

Атака на Дніпро: 14 постраждалих, ворог бив по області FPV-дронами та з важкої артилерії

Київ • УНН

 • 4 перегляди

російська атака дронами у Дніпрі призвела до поранення 14 людей, серед яких 11-річна дівчинка. Пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки та автомобілі, також зафіксовано удари по інших громадах Дніпропетровщини.

Атака на Дніпро: 14 постраждалих, ворог бив по області FPV-дронами та з важкої артилерії

Внаслідок російської атаки дронами у місті Дніпро постраждали 14 людей, серед них 11-річна дівчинка. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, зайнялися балкони у дев'ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку.

Серед понівеченого й 6 машин

- констатував Гайваненко.

Він розповів, що дісталося також Васильківській та Зайцівській громадам Синельниківщини.

Там 2 поранених. Вогнем охопило 3 оселі місцевих. Його надзвичайники приборкали

- розповів керівник Дніпропетровської ОВА.

Також, за його словами:

  • у Павлоградському районі без потерпілих. Зачепило інфраструктуру та гаражі;
    • продовжував противник гатити й по Нікопольщині. FPV-дронами та з важкої артилерії бив по райцентру, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах;
      • у самому Нікополі постраждали 41-річна жінка та двоє хлопців 14 і 16 років. Оговтуватися вони будуть вдома. Пошкоджені інфраструктура та заправка.

        Нагадаємо

        Ворог у ніч на неділю, 23 листопада, атакував Дніпропетровщину. У Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі. У Васильківській громаді зайнявся приватний будинок.

        Армія рф атакувала Дніпропетровську область, є загиблі та постраждалі - ОВА01.11.25, 19:18 • 9095 переглядiв

        Вадим Хлюдзинський

        СуспільствоВійна в Україні
        Війна в Україні
        Дніпро (місто)