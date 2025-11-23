Атака на Дніпро: 14 постраждалих, ворог бив по області FPV-дронами та з важкої артилерії
Київ • УНН
російська атака дронами у Дніпрі призвела до поранення 14 людей, серед яких 11-річна дівчинка. Пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки та автомобілі, також зафіксовано удари по інших громадах Дніпропетровщини.
Внаслідок російської атаки дронами у місті Дніпро постраждали 14 людей, серед них 11-річна дівчинка. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує УНН.
Деталі
За його словами, зайнялися балкони у дев'ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку.
Серед понівеченого й 6 машин
Він розповів, що дісталося також Васильківській та Зайцівській громадам Синельниківщини.
Там 2 поранених. Вогнем охопило 3 оселі місцевих. Його надзвичайники приборкали
Також, за його словами:
- у Павлоградському районі без потерпілих. Зачепило інфраструктуру та гаражі;
- продовжував противник гатити й по Нікопольщині. FPV-дронами та з важкої артилерії бив по райцентру, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах;
- у самому Нікополі постраждали 41-річна жінка та двоє хлопців 14 і 16 років. Оговтуватися вони будуть вдома. Пошкоджені інфраструктура та заправка.
Нагадаємо
Ворог у ніч на неділю, 23 листопада, атакував Дніпропетровщину. У Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі. У Васильківській громаді зайнявся приватний будинок.
