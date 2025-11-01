$42.080.01
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
14:06 • 15819 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 25971 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 45839 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 43964 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 37412 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 51334 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 42227 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 36957 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 36397 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Армія рф атакувала Дніпропетровську область, є загиблі та постраждалі - ОВА

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Ввечері агресор атакував Самарівський район Дніпропетровської області, виникла пожежа, понівечений магазин, є загиблі та поранені. Протягом дня Нікопольщина також потерпала від ворожих ударів, внаслідок чого загинула жінка та постраждав чоловік.

Армія рф атакувала Дніпропетровську область, є загиблі та постраждалі - ОВА

Армія рф ввечері атакувала Дніпровську область, спалахнула пожежа, є загиблі та постраждалі. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає УНН.

Ввечері агресор атакував Самарівський район. Виникла пожежа, понівечений магазин. Попередньо, є загиблі і поранені. Деталі уточнюються 

- повідомив Гайваненко.

Додамо

За словами глави ОВА, протягом дня від ворожих ударів FPV-дронами та артилерією потерпала Нікопольщина. А саме – райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади.

На жаль, є загиблий. Окрім жінки, постраждав ще 73-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно 

- додав Гайваненко.

Крім того, внаслідок атак пошкоджені 2 приватні будинки. Понівечені 2 авто, ще одне знищене. Загорілася будівля, що не експлуатується.

По Петропавлівській громаді та Шахтарському Синельниківського району російська армія вдарила БпЛА. Пошкоджена інфраструктура.

росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою та БПЛА: є влучання у підприємство в Дніпрі, жертв нема30.10.25, 08:42 • 3852 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Дніпропетровська область