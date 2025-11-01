Армія рф атакувала Дніпропетровську область, є загиблі та постраждалі - ОВА
Київ • УНН
Ввечері агресор атакував Самарівський район Дніпропетровської області, виникла пожежа, понівечений магазин, є загиблі та поранені. Протягом дня Нікопольщина також потерпала від ворожих ударів, внаслідок чого загинула жінка та постраждав чоловік.
Армія рф ввечері атакувала Дніпровську область, спалахнула пожежа, є загиблі та постраждалі. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає УНН.
Ввечері агресор атакував Самарівський район. Виникла пожежа, понівечений магазин. Попередньо, є загиблі і поранені. Деталі уточнюються
Додамо
За словами глави ОВА, протягом дня від ворожих ударів FPV-дронами та артилерією потерпала Нікопольщина. А саме – райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади.
На жаль, є загиблий. Окрім жінки, постраждав ще 73-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно
Крім того, внаслідок атак пошкоджені 2 приватні будинки. Понівечені 2 авто, ще одне знищене. Загорілася будівля, що не експлуатується.
По Петропавлівській громаді та Шахтарському Синельниківського району російська армія вдарила БпЛА. Пошкоджена інфраструктура.
росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою та БПЛА: є влучання у підприємство в Дніпрі, жертв нема30.10.25, 08:42 • 3852 перегляди