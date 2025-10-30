росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою та БПЛА: є влучання у підприємство в Дніпрі, жертв нема
Київ • УНН
У ніч на 30 жовтня росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою та БПЛА, загиблих і постраждалих немає. У Дніпрі ракета влучила у підприємство, а на Синельниківщині безпілотники атакували інфраструктуру та приватні будинки.
повідомив в Telegram начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає УНН.
Деталі
У місті Дніпро окупанти спрямували ракету на підприємство. У Покровській та Миколаївській громадах Синельниківського району окупанти використали безпілотники для атаки по інфраструктурі і приватних будинках.
У Нікопольському районі ворожа армія била FPV-дронами та артилерією. Постраждали райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська громади.
Нагадаємо
У ніч на 30 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по Запоріжжю. Як наслідок - кілька людей поранено. Є влучання в гуртожиток, зруйновано кілька поверхів, також пошкоджено об'єкти інфраструктури.