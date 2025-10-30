$42.080.01
06:35 • 1262 просмотра
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго
06:13 • 3378 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
01:44 • 18772 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 39044 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 40938 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 41157 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 83723 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 43593 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 74038 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 31494 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
россияне атаковали Днепропетровщину ракетой и БПЛА: есть попадание в предприятие в Днепре, жертв нет

Киев • УНН

 • 304 просмотра

В ночь на 30 октября россияне атаковали Днепропетровщину ракетой и БПЛА, погибших и пострадавших нет. В Днепре ракета попала в предприятие, а на Синельниковщине беспилотники атаковали инфраструктуру и частные дома.

россияне атаковали Днепропетровщину ракетой и БПЛА: есть попадание в предприятие в Днепре, жертв нет

В ночь на 30 октября россияне атаковали Днепропетровскую область ракетой и БПЛА. Погибших и пострадавших нет, сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает УНН.

Детали

В городе Днепр оккупанты направили ракету на предприятие. В Покровской и Николаевской общинах Синельниковского района оккупанты использовали беспилотники для атаки по инфраструктуре и частным домам.

В Никопольском районе вражеская армия била FPV-дронами и артиллерией. Пострадали райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская общины.

Напомним

В ночь на 30 октября россияне нанесли комбинированный удар по Запорожью. В результате - несколько человек ранены. Есть попадание в общежитие, разрушено несколько этажей, также повреждены объекты инфраструктуры.

Евгений Устименко

Общество
Война в Украине
Днепропетровская область
Днепр
Запорожье