россияне атаковали Днепропетровщину ракетой и БПЛА: есть попадание в предприятие в Днепре, жертв нет
Киев • УНН
В ночь на 30 октября россияне атаковали Днепропетровщину ракетой и БПЛА, погибших и пострадавших нет. В Днепре ракета попала в предприятие, а на Синельниковщине беспилотники атаковали инфраструктуру и частные дома.
В ночь на 30 октября россияне атаковали Днепропетровскую область ракетой и БПЛА. Погибших и пострадавших нет, сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает УНН.
Детали
В городе Днепр оккупанты направили ракету на предприятие. В Покровской и Николаевской общинах Синельниковского района оккупанты использовали беспилотники для атаки по инфраструктуре и частным домам.
В Никопольском районе вражеская армия била FPV-дронами и артиллерией. Пострадали райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская общины.
Напомним
В ночь на 30 октября россияне нанесли комбинированный удар по Запорожью. В результате - несколько человек ранены. Есть попадание в общежитие, разрушено несколько этажей, также повреждены объекты инфраструктуры.