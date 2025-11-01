Армия рф атаковала Днепропетровскую область, есть погибшие и пострадавшие - ОВА

$42.080.01
14:21 • 12068 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
14:06 • 20083 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 29626 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 50256 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 47884 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 38055 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 51850 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 42589 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 37075 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36489 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
США отказываются возобновлять торговые переговоры с Канадой1 ноября, 08:47
Удар баллистикой рф по Николаеву: один человек погиб, 15 раненыPhotoVideo1 ноября, 08:59
ЕС создает новую систему для быстрой переброски войск и техники - ЦПД1 ноября, 09:07
Новое правительство Молдовы во главе с Александру Мунтяну принесло присягу 1 ноября, 11:02
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo13:37
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto

Эксклюзив

1 ноября, 07:00
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 50256 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрия Одарченко

Эксклюзив

31 октября, 10:56
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 54399 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Виталий Ким
Музыкант
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Николаев
Днепр
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo13:37
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41
Техника
Отопление
Социальная сеть
Золото
Фильм

Армия рф атаковала Днепропетровскую область, есть погибшие и пострадавшие - ОВА

Киев • УНН

 • 2166 просмотра

Вечером агрессор атаковал Самарский район Днепропетровской области, возник пожар, поврежден магазин, есть погибшие и раненые. В течение дня Никопольщина также страдала от вражеских ударов, в результате чего погибла женщина и пострадал мужчина.

Армия рф атаковала Днепропетровскую область, есть погибшие и пострадавшие - ОВА

Армия рф вечером атаковала Днепровскую область, вспыхнул пожар, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает УНН.

Вечером агрессор атаковал Самарский район. Возник пожар, поврежден магазин. Предварительно, есть погибшие и раненые. Детали уточняются 

- сообщил Гайваненко.

Добавим

По словам главы ОВА, в течение дня от вражеских ударов FPV-дронами и артиллерией страдала Никопольщина. А именно – райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская, Червоногригорьевская общины.

К сожалению, есть погибший. Кроме женщины, пострадал еще 73-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно 

- добавил Гайваненко.

Кроме того, в результате атак повреждены 2 частных дома. Повреждены 2 авто, еще одно уничтожено. Загорелось неэксплуатируемое здание.

По Петропавловской общине и Шахтерскому Синельниковского района российская армия ударила БПЛА. Повреждена инфраструктура.

россияне атаковали Днепропетровщину ракетой и БПЛА: есть попадание в предприятие в Днепре, жертв нет30.10.25, 08:42

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Днепропетровская область