Армия рф атаковала Днепропетровскую область, есть погибшие и пострадавшие - ОВА
Киев • УНН
Вечером агрессор атаковал Самарский район Днепропетровской области, возник пожар, поврежден магазин, есть погибшие и раненые. В течение дня Никопольщина также страдала от вражеских ударов, в результате чего погибла женщина и пострадал мужчина.
Армия рф вечером атаковала Днепровскую область, вспыхнул пожар, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает УНН.
Вечером агрессор атаковал Самарский район. Возник пожар, поврежден магазин. Предварительно, есть погибшие и раненые. Детали уточняются
Добавим
По словам главы ОВА, в течение дня от вражеских ударов FPV-дронами и артиллерией страдала Никопольщина. А именно – райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская, Червоногригорьевская общины.
К сожалению, есть погибший. Кроме женщины, пострадал еще 73-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно
Кроме того, в результате атак повреждены 2 частных дома. Повреждены 2 авто, еще одно уничтожено. Загорелось неэксплуатируемое здание.
По Петропавловской общине и Шахтерскому Синельниковского района российская армия ударила БПЛА. Повреждена инфраструктура.
