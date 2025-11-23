Атака на Днепр: 14 пострадавших, враг бил по области FPV-дронами и из тяжелой артиллерии
Киев • УНН
российская атака дронами в Днепре привела к ранению 14 человек, среди которых 11-летняя девочка. Повреждены многоэтажка, частные дома и автомобили, также зафиксированы удары по другим громадам Днепропетровщины.
В результате российской атаки дронами в городе Днепр пострадали 14 человек, среди них 11-летняя девочка. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует УНН.
Подробности
По его словам, загорелись балконы в девятиэтажке и пристройка к частному дому.
Среди поврежденного и 6 машин
Он рассказал, что досталось также Васильковской и Зайцевской общинам Синельниковщины.
Там 2 раненых. Огнем охватило 3 дома местных жителей. Его чрезвычайники потушили
Также, по его словам:
- в Павлоградском районе без пострадавших. Задело инфраструктуру и гаражи;
- продолжал противник бить и по Никопольщине. FPV-дронами и из тяжелой артиллерии бил по райцентру, Покровской, Мировской, Марганецкой общинам;
- в самом Никополе пострадали 41-летняя женщина и двое парней 14 и 16 лет. Приходить в себя они будут дома. Повреждены инфраструктура и заправка.
Напомним
Враг в ночь на воскресенье, 23 ноября, атаковал Днепропетровщину. В Днепре возникли пожары в многоэтажке и частном доме. В Васильковской общине загорелся частный дом.
