Атака рф на Одесскую область: повреждена энергетическая инфраструктура и жилые дома, погибших нет
Киев • УНН
Ночью 23 ноября российские беспилотники обстреляли Одесскую область, вызвав пожары на объектах энергетической инфраструктуры и в промышленном здании. Атака также повредила частные жилые дома, но обошлось без погибших и пострадавших.
В ночь на 23 ноября российские оккупанты обстреляли Одесскую область: под атакой оказались как отдельные районы области, так и сам город. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины и начальника Одесской ОВА Олега Кипера.
Подробности
В результате попаданий вражеских беспилотников возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры и в бывшем промышленном здании. Их пожарные оперативно ликвидировали, заявили в ГСЧС Украины.
В то же время начальник Одесской ОВА сообщил, что в результате атаки повреждены несколько частных жилых домов: выбиты стекла, повреждены крыши и заборы.
Погибших и пострадавших во время обстрела не было.
Напомним
Враг в ночь на воскресенье, 23 ноября, атаковал Днепропетровщину. В Днепре возникли пожары в многоэтажке и частном доме. В Васильковской общине загорелся частный дом.
Позже УНН сообщил, что в результате ночной атаки по Днепру 23 ноября за помощью к медикам обратились 15 местных жителей.