Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Профессиональный астролог Ксения Базиленко рассказала о продолжении напряжения во властных структурах и внешнем давлении на руководство страны. Она также предупредила о возможных резких событиях и кризисных ситуациях 29-30 ноября.
На прошлой неделе напряженные аспекты Новолуния активировали чувствительные точки гороскопа Украины, поэтому можно было наблюдать обострение во властных структурах, громкие заявления, непростые внутренние процессы и особые вызовы для руководства страны 21–22 ноября. И хотя острейшее напряжение уже миновало, процесс не завершился – он переходит в новую неделю, но с другими акцентами и в другом качестве. Эта неделя – будто вторая волна, которая несет продолжение событий, но уже не резкое, а более глубокое, более осмысленное. Что именно нас ждет – специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.
Гороскоп Украины: продолжение событий прошлой недели
- Напряжение во властных структурах продолжается – темы, поднятые на прошлой неделе, продолжают разворачиваться. Есть потребность в пересмотре решений, возвращении к старым ошибкам, корректировке стратегий.
- Громкие заявления и разоблачения не исчезают – теневые схемы, финансовые вопросы, коррупционные сюжеты – все это снова может всплыть на поверхность. Особенно там, где давно назревал конфликт или где была сила “подковерных договоренностей”.
Руководство страны под внешним давлением. Астрологически это выглядит так: руководство будет вынуждено учитывать внешнее давление и реагировать на него, адаптируя позиции и принимая сложные решения.
Это не кризис власти – это период проверки на зрелость, когда многие изменения происходят не внутри, а именно из-за внешних факторов.
Сатурн и Венера: события, которые будут иметь последствия
28 ноября: Сатурн завершает ретроградность в Рыбах. Это очень важный момент.
Сатурн разворачивается после ретроградной петли, которая длилась с 13 июля, и теперь:
- выводит на поверхность тайные схемы;
- заставляет отвечать за скрытые действия;
- завершает период иллюзий, недомолвок, подводных течений;
- открывает реальную картину того, что происходило за кулисами.
Для страны это означает:
- жесткое прояснение ситуаций;
- завершение определенных запутанных процессов;
- начало периода реальных решений.
Выходные 29–30 ноября: опасная оппозиция Венеры и Урана. Это – самая напряженная точка недели. Это означает:
- резкие события;
- внезапные кризисные ситуации;
- сложные финансовые решения;
- скандалы вокруг тем помощи и ресурсов;
- резкие дипломатические заявления.
В Украине этот аспект включает еще и квадрат Урана к натальной Венере государства – это один из самых сложных показателей. Поэтому:
- возрастает опасность разрушений;
- возможны сильные тревоги;
- повышается риск физических повреждений
инфраструктуры, особенно энергетической.
Это дни, когда нужно быть максимально осторожными и внимательными к сигналам воздушной тревоги
Вывод недели
Эта неделя – продолжение процессов, которые запустило мистическое Новолуние на прошлой неделе. Но теперь:
- меньше хаоса – больше прояснения;
- меньше резких взрывов – больше осознания;
- меньше эмоций – больше ответственности.
Это период, когда:
- нельзя доверять всему, что звучит в публичном
пространстве;
- поднимается “ил со дна”, проявляется скрытое;
- формируется важная информация, но не все еще видно
ясно;
- нужно завершать дела, делать выводы,
структурировать жизнь;
- а главное – сохранять внутреннее спокойствие и не
поддаваться панике.
Это неделя, которая достраивает то, что уже началось, и готовит почву для нового этапа после 29 ноября.
Гороскоп для всех знаков зодиака
Овен
Неделя открывает для тебя темы путешествий, обучения, новых знаний и поиска смыслов. Может появиться желание куда-то ехать или завершить важный учебный вопрос.
Совет: не спеши с документами и решениями – просто доведи до конца то, что уже начал. Это время духовного роста, а не погони.
Телец
Период может быть напряженным: поднимаются давние страхи, финансовые вопросы, ответственность, чужие требования или острые ситуации.
Совет: не рискуй. Защищай свои ресурсы. Завершай то, что висело над душой, – это принесет облегчение.
Близнецы
Фокус идет на взаимоотношения. Могут обостриться вопросы партнерства: кто рядом, кто против, где доверие, а где напряжение.
Совет: не рви отношения резко. Дай время. Есть хорошая возможность вернуться к старой договоренности и уладить ее по-новому.
Рак
Неделя потребует порядка, самодисциплины и внимания к здоровью. Работы может быть много, и она может отнимать силы.
Совет: не перегружайся. Заканчивай мелкие дела, налаживай режим. Тело даст подсказки, на что обратить внимание.
Лев
Появится желание любви, творчества, легкости – но на фоне общего напряжения это может давать сомнения и ревность.
Совет: не драматизируй. Вернись к тому, что тебя вдохновляет. Завершай старые творческие идеи – сейчас они могут удаться.
Дева
Фокус на доме, семье, недвижимости, бытовых вопросах. Что-то требует упорядочивания или завершения.
Совет: не начинай грандиозных изменений. Лучше уладить то, что давно ждало. Успокаивай пространство вокруг себя – это даст внутреннее равновесие.
Весы
Неделя активизирует обучение, общение, короткие поездки, документы, переписку. Поток информации может быть слишком сильным.
Совет: фильтруй слова. Завершай старые разговоры, возвращайся к тому, что не было доделано. Не начинай новых договорных процессов.
Скорпион
Финансовые вопросы выходят на первый план. Напряжение может быть связано с расходами, долгами, ограничениями или чужими требованиями.\
Совет: будь внимателен к деньгам. Не берись за рискованные траты. Завершай финансовые вопросы – так ты снимешь напряжение.
Стрелец
Ты в центре внимания. Хочется действовать, проявляться, начинать новое – но это время завершения старых циклов.
Совет: делай ставку на себя, но не хватайся за новое. Определи, что больше не твое, и мягко отпусти. Это даст прорыв в декабре.
Козерог
Поднимаются глубокие эмоции, подсознательные страхи, сны, предчувствия. Может захотеться тишины, одиночества, меньше обязанностей.
Совет: слушай внутренний голос. Заканчивай то, что истощает. Не втягивайся в конфликты – они ударят по энергии.
Водолей
Хороший период для проектов, идей, творческих замыслов, встреч с единомышленниками. Но не спеши запускать что-то новое.
Совет: вернись к тому, что давно хотел реализовать. Неделя может подарить важную поддержку или неожиданную возможность.
Рыбы
Для тебя открывается путь профессионального роста и важных возможностей. Но действовать нужно осторожно.
Совет: досмотри все детали. Завершай рабочие вопросы, которые были незавершены. Твой успех начнется с порядка, а не с хаоса.