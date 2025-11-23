$42.150.00
48.520.00
ukenru
Эксклюзив
09:30 • 13208 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 36432 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 62282 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 14:45 • 47873 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 13:41 • 29995 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 27279 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 22421 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 23439 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 28535 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 44092 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
95%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Речь идет не только о безопасности Украины": страны NB8 заявляют о непоколебимой поддержке Киева на фоне агрессии РФ23 ноября, 03:14 • 11078 просмотра
Вражеские удары по Запорожью: двое погибших и восемь раненыхVideo23 ноября, 05:10 • 13428 просмотра
В Московской области РФ горит Шатурская ГРЭС: первые подробности и кадрыVideo23 ноября, 05:53 • 41076 просмотра
США против присутствия европейцев на переговорах с Украиной в Швейцарии - СМИ08:44 • 8644 просмотра
Бывшего министра энергетики Украины пытались похитить на Кипре09:07 • 11075 просмотра
публикации
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
09:30 • 13212 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 88849 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 65815 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 71285 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 77939 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Женева
Реклама
УНН Lite
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 23103 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 32566 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 35320 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 88849 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 54446 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Вашингтон Пост
Дипломатка

Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов

Киев • УНН

 • 13224 просмотра

Профессиональный астролог Ксения Базиленко рассказала о продолжении напряжения во властных структурах и внешнем давлении на руководство страны. Она также предупредила о возможных резких событиях и кризисных ситуациях 29-30 ноября.

Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов

На прошлой неделе напряженные аспекты Новолуния активировали чувствительные точки гороскопа Украины, поэтому можно было наблюдать обострение во властных структурах, громкие заявления, непростые внутренние процессы и особые вызовы для руководства страны 21–22 ноября. И хотя острейшее напряжение уже миновало, процесс не завершился – он переходит в новую неделю, но с другими акцентами и в другом качестве. Эта неделя – будто вторая волна, которая несет продолжение событий, но уже не резкое, а более глубокое, более осмысленное. Что именно нас ждет – специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Гороскоп Украины: продолжение событий прошлой недели

  • Напряжение во властных структурах продолжается – темы, поднятые на прошлой неделе, продолжают разворачиваться. Есть потребность в пересмотре решений, возвращении к старым ошибкам, корректировке стратегий.
    • Громкие заявления и разоблачения не исчезают – теневые схемы, финансовые вопросы, коррупционные сюжеты – все это снова может всплыть на поверхность. Особенно там, где давно назревал конфликт или где была сила “подковерных договоренностей”.

      Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики10.11.25, 10:17 • 53922 просмотра

      Руководство страны под внешним давлением. Астрологически это выглядит так: руководство будет вынуждено учитывать внешнее давление и реагировать на него, адаптируя позиции и принимая сложные решения.

      Это не кризис власти – это период проверки на зрелость, когда многие изменения происходят не внутри, а именно из-за внешних факторов.

      Сатурн и Венера: события, которые будут иметь последствия

      28 ноября: Сатурн завершает ретроградность в Рыбах. Это очень важный момент.

      Сатурн разворачивается после ретроградной петли, которая длилась с 13 июля, и теперь: 

      • выводит на поверхность тайные схемы;
        • заставляет отвечать за скрытые действия;
          • завершает период иллюзий, недомолвок, подводных течений;
            • открывает реальную картину того, что происходило за кулисами.

              Для страны это означает:

              • жесткое прояснение ситуаций;
                • завершение определенных запутанных процессов;
                  • начало периода реальных решений.

                    Выходные 29–30 ноября: опасная оппозиция Венеры и Урана. Это – самая напряженная точка недели. Это означает:

                    • резкие события;
                      • внезапные кризисные ситуации;
                        • сложные финансовые решения;
                          • скандалы вокруг тем помощи и ресурсов;
                            • резкие дипломатические заявления.

                              В Украине этот аспект включает еще и квадрат Урана к натальной Венере государства – это один из самых сложных показателей. Поэтому:

                              • возрастает опасность разрушений;
                                • возможны сильные тревоги;
                                  • повышается риск физических повреждений инфраструктуры, особенно энергетической.

                                    Это дни, когда нужно быть максимально осторожными и внимательными к сигналам воздушной тревоги

                                    - отметила Базиленко.

                                    Атака рф на Одесскую область: повреждена энергетическая инфраструктура и жилые дома, погибших нет23.11.25, 10:15 • 2646 просмотров

                                    Вывод недели

                                     Эта неделя – продолжение процессов, которые запустило мистическое Новолуние на прошлой неделе. Но теперь:

                                    • меньше хаоса – больше прояснения;
                                      • меньше резких взрывов – больше осознания;
                                        • меньше эмоций – больше ответственности.

                                          Это период, когда:

                                          • нельзя доверять всему, что звучит в публичном пространстве;
                                            • поднимается “ил со дна”, проявляется скрытое;
                                              • формируется важная информация, но не все еще видно ясно;
                                                • нужно завершать дела, делать выводы, структурировать жизнь;
                                                  • а главное – сохранять внутреннее спокойствие и не поддаваться панике.

                                                    Это неделя, которая достраивает то, что уже началось, и готовит почву для нового этапа после 29 ноября.

                                                    Гороскоп для всех знаков зодиака

                                                    Овен

                                                    Неделя открывает для тебя темы путешествий, обучения, новых знаний и поиска смыслов. Может появиться желание куда-то ехать или завершить важный учебный вопрос.

                                                    Совет: не спеши с документами и решениями – просто доведи до конца то, что уже начал. Это время духовного роста, а не погони.

                                                    Телец

                                                    Период может быть напряженным: поднимаются давние страхи, финансовые вопросы, ответственность, чужие требования или острые ситуации.

                                                    Совет: не рискуй. Защищай свои ресурсы. Завершай то, что висело над душой, – это принесет облегчение.

                                                    Близнецы

                                                    Фокус идет на взаимоотношения. Могут обостриться вопросы партнерства: кто рядом, кто против, где доверие, а где напряжение.

                                                    Совет: не рви отношения резко. Дай время. Есть хорошая возможность вернуться к старой договоренности и уладить ее по-новому.

                                                    Рак

                                                    Неделя потребует порядка, самодисциплины и внимания к здоровью. Работы может быть много, и она может отнимать силы.

                                                    Совет: не перегружайся. Заканчивай мелкие дела, налаживай режим. Тело даст подсказки, на что обратить внимание.

                                                    Лев

                                                    Появится желание любви, творчества, легкости – но на фоне общего напряжения это может давать сомнения и ревность.

                                                    Совет: не драматизируй. Вернись к тому, что тебя вдохновляет. Завершай старые творческие идеи – сейчас они могут удаться.

                                                    Дева

                                                    Фокус на доме, семье, недвижимости, бытовых вопросах. Что-то требует упорядочивания или завершения.

                                                    Совет: не начинай грандиозных изменений. Лучше уладить то, что давно ждало. Успокаивай пространство вокруг себя – это даст внутреннее равновесие.

                                                    Весы

                                                    Неделя активизирует обучение, общение, короткие поездки, документы, переписку. Поток информации может быть слишком сильным.

                                                    Совет: фильтруй слова. Завершай старые разговоры, возвращайся к тому, что не было доделано. Не начинай новых договорных процессов.

                                                    Скорпион

                                                    Финансовые вопросы выходят на первый план. Напряжение может быть связано с расходами, долгами, ограничениями или чужими требованиями.\

                                                    Совет: будь внимателен к деньгам. Не берись за рискованные траты. Завершай финансовые вопросы – так ты снимешь напряжение.

                                                    Стрелец

                                                    Ты в центре внимания. Хочется действовать, проявляться, начинать новое – но это время завершения старых циклов.

                                                    Совет: делай ставку на себя, но не хватайся за новое. Определи, что больше не твое, и мягко отпусти. Это даст прорыв в декабре.

                                                    Козерог

                                                    Поднимаются глубокие эмоции, подсознательные страхи, сны, предчувствия. Может захотеться тишины, одиночества, меньше обязанностей.

                                                    Совет: слушай внутренний голос. Заканчивай то, что истощает. Не втягивайся в конфликты – они ударят по энергии.

                                                    Водолей

                                                    Хороший период для проектов, идей, творческих замыслов, встреч с единомышленниками. Но не спеши запускать что-то новое.

                                                    Совет: вернись к тому, что давно хотел реализовать. Неделя может подарить важную поддержку или неожиданную возможность.

                                                    Рыбы

                                                    Для тебя открывается путь профессионального роста и важных возможностей. Но действовать нужно осторожно.

                                                    Совет: досмотри все детали. Завершай рабочие вопросы, которые были незавершены. Твой успех начнется с порядка, а не с хаоса.

                                                    Павел Башинский

                                                    публикации
                                                    Энергетика
                                                    Воздушная тревога
                                                    Война в Украине
                                                    Отключение света
                                                    Блэкаут
                                                    Электроэнергия
                                                    Украина