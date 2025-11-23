Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов

На прошлой неделе напряженные аспекты Новолуния активировали чувствительные точки гороскопа Украины, поэтому можно было наблюдать обострение во властных структурах, громкие заявления, непростые внутренние процессы и особые вызовы для руководства страны 21–22 ноября. И хотя острейшее напряжение уже миновало, процесс не завершился – он переходит в новую неделю, но с другими акцентами и в другом качестве. Эта неделя – будто вторая волна, которая несет продолжение событий, но уже не резкое, а более глубокое, более осмысленное. Что именно нас ждет – специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Гороскоп Украины: продолжение событий прошлой недели

Напряжение во властных структурах продолжается – темы, поднятые на прошлой неделе, продолжают разворачиваться. Есть потребность в пересмотре решений, возвращении к старым ошибкам, корректировке стратегий.

Громкие заявления и разоблачения не исчезают – теневые схемы, финансовые вопросы, коррупционные сюжеты – все это снова может всплыть на поверхность. Особенно там, где давно назревал конфликт или где была сила “подковерных договоренностей”.

Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики

Руководство страны под внешним давлением. Астрологически это выглядит так: руководство будет вынуждено учитывать внешнее давление и реагировать на него, адаптируя позиции и принимая сложные решения.

Это не кризис власти – это период проверки на зрелость, когда многие изменения происходят не внутри, а именно из-за внешних факторов.

Сатурн и Венера: события, которые будут иметь последствия

28 ноября: Сатурн завершает ретроградность в Рыбах. Это очень важный момент.

Сатурн разворачивается после ретроградной петли, которая длилась с 13 июля, и теперь:

выводит на поверхность тайные схемы;

заставляет отвечать за скрытые действия;

завершает период иллюзий, недомолвок, подводных течений;

открывает реальную картину того, что происходило за кулисами.

Для страны это означает:

жесткое прояснение ситуаций;

завершение определенных запутанных процессов;

начало периода реальных решений.

Выходные 29–30 ноября: опасная оппозиция Венеры и Урана. Это – самая напряженная точка недели. Это означает:

резкие события;

внезапные кризисные ситуации;

сложные финансовые решения;

скандалы вокруг тем помощи и ресурсов;

резкие дипломатические заявления.

В Украине этот аспект включает еще и квадрат Урана к натальной Венере государства – это один из самых сложных показателей. Поэтому:

возрастает опасность разрушений;

возможны сильные тревоги;

повышается риск физических повреждений инфраструктуры, особенно энергетической.

Это дни, когда нужно быть максимально осторожными и внимательными к сигналам воздушной тревоги - отметила Базиленко.

Атака рф на Одесскую область: повреждена энергетическая инфраструктура и жилые дома, погибших нет

Вывод недели

Эта неделя – продолжение процессов, которые запустило мистическое Новолуние на прошлой неделе. Но теперь:

меньше хаоса – больше прояснения;

меньше резких взрывов – больше осознания;

меньше эмоций – больше ответственности.

Это период, когда:

нельзя доверять всему, что звучит в публичном пространстве;

поднимается “ил со дна”, проявляется скрытое;

формируется важная информация, но не все еще видно ясно;

нужно завершать дела, делать выводы, структурировать жизнь;

а главное – сохранять внутреннее спокойствие и не поддаваться панике.

Это неделя, которая достраивает то, что уже началось, и готовит почву для нового этапа после 29 ноября.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

Неделя открывает для тебя темы путешествий, обучения, новых знаний и поиска смыслов. Может появиться желание куда-то ехать или завершить важный учебный вопрос.

Совет: не спеши с документами и решениями – просто доведи до конца то, что уже начал. Это время духовного роста, а не погони.

Телец

Период может быть напряженным: поднимаются давние страхи, финансовые вопросы, ответственность, чужие требования или острые ситуации.

Совет: не рискуй. Защищай свои ресурсы. Завершай то, что висело над душой, – это принесет облегчение.

Близнецы

Фокус идет на взаимоотношения. Могут обостриться вопросы партнерства: кто рядом, кто против, где доверие, а где напряжение.

Совет: не рви отношения резко. Дай время. Есть хорошая возможность вернуться к старой договоренности и уладить ее по-новому.

Рак

Неделя потребует порядка, самодисциплины и внимания к здоровью. Работы может быть много, и она может отнимать силы.

Совет: не перегружайся. Заканчивай мелкие дела, налаживай режим. Тело даст подсказки, на что обратить внимание.

Лев

Появится желание любви, творчества, легкости – но на фоне общего напряжения это может давать сомнения и ревность.

Совет: не драматизируй. Вернись к тому, что тебя вдохновляет. Завершай старые творческие идеи – сейчас они могут удаться.

Дева

Фокус на доме, семье, недвижимости, бытовых вопросах. Что-то требует упорядочивания или завершения.

Совет: не начинай грандиозных изменений. Лучше уладить то, что давно ждало. Успокаивай пространство вокруг себя – это даст внутреннее равновесие.

Весы

Неделя активизирует обучение, общение, короткие поездки, документы, переписку. Поток информации может быть слишком сильным.

Совет: фильтруй слова. Завершай старые разговоры, возвращайся к тому, что не было доделано. Не начинай новых договорных процессов.

Скорпион

Финансовые вопросы выходят на первый план. Напряжение может быть связано с расходами, долгами, ограничениями или чужими требованиями.\

Совет: будь внимателен к деньгам. Не берись за рискованные траты. Завершай финансовые вопросы – так ты снимешь напряжение.

Стрелец

Ты в центре внимания. Хочется действовать, проявляться, начинать новое – но это время завершения старых циклов.

Совет: делай ставку на себя, но не хватайся за новое. Определи, что больше не твое, и мягко отпусти. Это даст прорыв в декабре.

Козерог

Поднимаются глубокие эмоции, подсознательные страхи, сны, предчувствия. Может захотеться тишины, одиночества, меньше обязанностей.

Совет: слушай внутренний голос. Заканчивай то, что истощает. Не втягивайся в конфликты – они ударят по энергии.

Водолей

Хороший период для проектов, идей, творческих замыслов, встреч с единомышленниками. Но не спеши запускать что-то новое.

Совет: вернись к тому, что давно хотел реализовать. Неделя может подарить важную поддержку или неожиданную возможность.

Рыбы

Для тебя открывается путь профессионального роста и важных возможностей. Но действовать нужно осторожно.

Совет: досмотри все детали. Завершай рабочие вопросы, которые были незавершены. Твой успех начнется с порядка, а не с хаоса.