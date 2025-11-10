Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики
Киев • УНН
Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации в сфере энергетики.
НАБУ и САП проводят операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом", сообщили в понедельник, 10 ноября, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает УНН.
НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. 15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации
Как указали в САП, участники коррупционной схемы выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Детали пообещали предоставить позже.
Дополнение
Ранее нардеп Ярослав Железняк и ряд СМИ сообщали, что НАБУ проводит обыск у экс-министра энергетики, а ныне министра юстиции, Германа Галущенко. Также Железняк добавил, что обыски продолжаются в компании "Энергоатом".
Напомним
4 февраля в "НАЭК "Энергоатом" заявили о следственных действиях в одном из филиалов обособленных подразделений. С чем это было связано - не сообщалось. В компании подчеркнули, что сотрудничают со следствием и предоставляют все необходимые документы и разъяснения.
