24 ноября, 20:32 • 22264 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 45384 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 16:04 • 42237 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
24 ноября, 14:30 • 39462 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 37511 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 54037 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 47470 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:04 • 18375 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38 • 15016 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29 • 12618 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
Облачно с прояснениями: где в Украине ожидать мокрый снег во вторник

Киев • УНН

 • 1722 просмотра

25 ноября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, на западе небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем составит 3-8° тепла, на юге до 17°.

Облачно с прояснениями: где в Украине ожидать мокрый снег во вторник

Во вторник, 25 ноября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в западных областях пройдет небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица; на остальной территории без осадков.

Утром в юго-восточной части местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем и в большинстве центральных и южных областей местами порывы 15-18 м/с. Температура днем 3-8° тепла; на юге страны днем 8-13°, в Крыму до 17°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха 6-8° тепла.

Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов23.11.25, 11:30 • 83853 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Карпатские горы
Крым
Украина
Киев