Облачно с прояснениями: где в Украине ожидать мокрый снег во вторник

Во вторник, 25 ноября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в западных областях пройдет небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица; на остальной территории без осадков.

Утром в юго-восточной части местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем и в большинстве центральных и южных областей местами порывы 15-18 м/с. Температура днем 3-8° тепла; на юге страны днем 8-13°, в Крыму до 17° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха 6-8° тепла.

