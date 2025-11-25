На Львовщине намело до полуметра снега: пограничники показали фото и дали советы туристам
Киев • УНН
На Львовщине выпало до полуметра снега, пограничники отдела "Смильница" несут службу. Они советуют туристам выбирать проверенные маршруты и учитывать погодные условия.
Украинские пограничники показали кадры настоящей зимы, пришедшей на Львовщину. Там намело до полуметра снега, сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Детали
Полуметровые сугробы, туман и мороз рисуют на Львовщине настоящую зиму, а пограничники отдела "Смильница" уверенно несут службу даже в такую погоду
Пограничники посоветовали туристам во время зимних путешествий выбирать только проверенные маршруты, а также соблюдать правила пребывания в приграничье и учитывать погодные условия.
В то же время по состоянию на 8:35 25.11.2025 на горе Поп Иван Черногорский было облачно, видимость была ограничена. Ветер юго-западный 20-22 м/с, температура воздуха -5⁰С, сообщили Горные спасатели Прикарпатья.
