До +12°: якою буде погода в України 2 грудня
Київ • УНН
2 грудня в Україні очікується хмарна погода з невеликими дощами, у Карпатах з мокрим снігом. Температура повітря вдень становитиме 3-8° тепла, на півдні до 12°.
У вівторок, 2 грудня, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, місцями очікується невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом.
В Україні, крім східних областей, в першій половині дня туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 3-8° тепла; на півдні країни вдень 7-12°
У Києві та області у вівторок буде хмарно, дощитиме. Температура повітря 5-7° тепла.
