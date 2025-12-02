$42.270.07
1 грудня, 17:14 • 14192 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 25896 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 22366 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 23268 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 24652 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 22385 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 23197 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 45181 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 20558 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 43039 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
До +12°: якою буде погода в України 2 грудня

Київ • УНН

 • 6 перегляди

2 грудня в Україні очікується хмарна погода з невеликими дощами, у Карпатах з мокрим снігом. Температура повітря вдень становитиме 3-8° тепла, на півдні до 12°.

До +12°: якою буде погода в України 2 грудня

У вівторок, 2 грудня, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, місцями очікується невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом.

В Україні, крім східних областей, в першій половині дня туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 3-8° тепла; на півдні країни вдень 7-12°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок буде хмарно, дощитиме. Температура повітря 5-7° тепла.

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Карпати
Україна