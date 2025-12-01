$42.190.00
30 листопада, 18:02
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
День працівників прокуратури України, Всесвітній день боротьби зі СНІДом та День "Вдягни сукню": що ще відзначають 1 грудня

Київ • УНН

 • 2 перегляди

1 грудня відзначають День працівників прокуратури України, Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День в'язнів за мир та День невролога. Також цього дня вшановують Волта Діснея та відзначають День "Вдягни сукню".

День працівників прокуратури України, Всесвітній день боротьби зі СНІДом та День "Вдягни сукню": що ще відзначають 1 грудня

Сьогодні, 1 грудня, вшановують працівників прокуратури України, Також цього дня звертають увагу світу на боротьбу зі СНІДом, згадують в’язнів за мир і дякують неврологам за їхню працю, повідомляє УНН

День працівників прокуратури України

День працівників прокуратури України був заснований у 2000-му році указом Президента. Він відзначає внесок прокурорів у підтримання законності та правопорядку.

У цей день вшановують співробітників, які працюють у сфері кримінального переслідування та захисту прав громадян. Свято підкреслює важливість прокуратури як однієї з ключових інституцій системи правосуддя.

Всесвітній день боротьби зі СНІДом

Всесвітній день боротьби зі СНІДом офіційно відзначається з 1988 року за підтримки ВООЗ та ООН. Його головна мета - інформувати суспільство про ВІЛ/СНІД та методи профілактики.

У цей день світ вшановує пам’ять людей, які померли від хвороби, та підтримує тих, хто живе з ВІЛ. Символом дня є червона стрічка. Кампанії цього дня мають на меті подолати стигму та забезпечити доступ до лікування.

День в’язнів за мир

У цей день згадують людей, ув’язнених через пацифістські переконання або відмову брати участь у війні.

Свято нагадує про важливість свободи совісті та права на мирний протест.  День в’язнів за мир підкреслює цінність ненасильницьких методів у боротьбі за права людини.

Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептів24.11.25, 19:21 • 110110 переглядiв

День невролога

Це професійне свято присвячене лікарям, які займаються діагностикою та лікуванням хвороб нервової системи.

У цей день відзначають вклад неврологів у боротьбу з інсультами, нейродегенеративними захворюваннями та іншими станами. Свято покликане підвищити обізнаність суспільства про роботу неврологів.

День Волта Діснея

Цей день приурочений до дня народження Волта Діснея - 5 грудня 1901 року. Дісней став одним із найвпливовіших аніматорів і засновником мультимедійної імперії Disney. Він створив образи Міккі Мауса, Дональда Дака та багатьох інших персонажів.

У цей день шанувальники згадують його творчий внесок і вплив на світову анімацію. Свято відзначає новаторські ідеї, які назавжди змінили індустрію розваг.

День "Вдягни сукню"

Це легке та позитивне свято популяризується переважно в соцмережах. Воно закликає людей одягнути сукню, незалежно від стилю, гендеру чи нагоди. Свято спрямоване на підтримку свободи самовираження та гарного настрою.

Багато людей використовують цей день як привід для тематичних фото та флешмобів. Ідея свята - нагадати, що мода може бути веселою, інклюзивною та творчою.

Музей у Парижі представив воскову фігуру принцеси Діани у її знаменитій "сукні помсти"20.11.25, 16:53 • 5448 переглядiв

Алла Кіосак

Суспільство
Всесвітня організація охорони здоров'я
Організація Об'єднаних Націй
Україна