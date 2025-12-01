$42.190.00
30 ноября, 18:02 • 22885 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 32039 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 31136 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 33229 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 33352 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 34187 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 41496 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 32977 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 28029 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 24416 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
День работников прокуратуры Украины, Всемирный день борьбы со СПИДом и День "Надень платье": что еще отмечают 1 декабря

Киев • УНН

 • 4 просмотра

1 декабря отмечают День работников прокуратуры Украины, Всемирный день борьбы со СПИДом, День узников за мир и День невролога. Также в этот день чествуют Уолта Диснея и отмечают День "Надень платье".

День работников прокуратуры Украины, Всемирный день борьбы со СПИДом и День "Надень платье": что еще отмечают 1 декабря

Сегодня, 1 декабря, чествуют работников прокуратуры Украины. Также в этот день обращают внимание мира на борьбу со СПИДом, вспоминают узников за мир и благодарят неврологов за их труд, сообщает УНН

День работников прокуратуры Украины

День работников прокуратуры Украины был учрежден в 2000 году указом Президента. Он отмечает вклад прокуроров в поддержание законности и правопорядка.

В этот день чествуют сотрудников, работающих в сфере уголовного преследования и защиты прав граждан. Праздник подчеркивает важность прокуратуры как одного из ключевых институтов системы правосудия.

Всемирный день борьбы со СПИДом

Всемирный день борьбы со СПИДом официально отмечается с 1988 года при поддержке ВОЗ и ООН. Его главная цель - информировать общество о ВИЧ/СПИДе и методах профилактики.

В этот день мир чтит память людей, умерших от болезни, и поддерживает тех, кто живет с ВИЧ. Символом дня является красная ленточка. Кампании этого дня имеют целью преодолеть стигму и обеспечить доступ к лечению.

День узников за мир

В этот день вспоминают людей, заключенных из-за пацифистских убеждений или отказа участвовать в войне.

Праздник напоминает о важности свободы совести и права на мирный протест.  День узников за мир подчеркивает ценность ненасильственных методов в борьбе за права человека.

Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептов24.11.25, 19:21 • 110110 просмотров

День невролога

Этот профессиональный праздник посвящен врачам, которые занимаются диагностикой и лечением болезней нервной системы.

В этот день отмечают вклад неврологов в борьбу с инсультами, нейродегенеративными заболеваниями и другими состояниями. Праздник призван повысить осведомленность общества о работе неврологов.

День Уолта Диснея

Этот день приурочен ко дню рождения Уолта Диснея - 5 декабря 1901 года. Дисней стал одним из самых влиятельных аниматоров и основателем мультимедийной империи Disney. Он создал образы Микки Мауса, Дональда Дака и многих других персонажей.

В этот день поклонники вспоминают его творческий вклад и влияние на мировую анимацию. Праздник отмечает новаторские идеи, которые навсегда изменили индустрию развлечений.

День "Надень платье"

Этот легкий и позитивный праздник популяризируется преимущественно в соцсетях. Он призывает людей надеть платье, независимо от стиля, гендера или случая. Праздник направлен на поддержку свободы самовыражения и хорошего настроения.

Многие люди используют этот день как повод для тематических фото и флешмобов. Идея праздника - напомнить, что мода может быть веселой, инклюзивной и творческой.

Музей в Париже представил восковую фигуру принцессы Дианы в ее знаменитом "платье мести"20.11.25, 16:53 • 5448 просмотров

Алла Киосак

Общество
Всемирная организация здравоохранения
Организация Объединенных Наций
Украина