До +12°: какой будет погода в Украине 2 декабря
Киев • УНН
2 декабря в Украине ожидается облачная погода с небольшими дождями, в Карпатах с мокрым снегом. Температура воздуха днем составит 3-8° тепла, на юге до 12°.
Во вторник, 2 декабря, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, местами ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.
В Украине, кроме восточных областей, в первой половине дня туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 3-8° тепла; на юге страны днем 7-12°
В Киеве и области во вторник будет облачно, дождливо. Температура воздуха 5-7° тепла.
