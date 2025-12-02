$42.270.07
1 декабря, 17:14 • 14283 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 26133 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 22508 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 23404 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 24756 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 22425 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 23228 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 45288 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20562 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 43114 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 45288 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 43114 просмотра
До +12°: какой будет погода в Украине 2 декабря

Киев • УНН

 • 36 просмотра

2 декабря в Украине ожидается облачная погода с небольшими дождями, в Карпатах с мокрым снегом. Температура воздуха днем составит 3-8° тепла, на юге до 12°.

До +12°: какой будет погода в Украине 2 декабря

Во вторник, 2 декабря, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, местами ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

В Украине, кроме восточных областей, в первой половине дня туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 3-8° тепла; на юге страны днем 7-12°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник будет облачно, дождливо. Температура воздуха 5-7° тепла.

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Карпатские горы
Украина