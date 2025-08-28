В Киеве фиксируют последствия российской атаки: что известно
Киев • УНН
В результате российской атаки в Киеве зафиксированы повреждения в Шевченковском, Дарницком, Днепровском и Деснянском районах. На места выехали медики и спасатели, власти призывают оставаться в укрытиях.
В ночь на 28 августа Россия атаковала столицу Украины. В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения в нескольких районах. На места выехали медики и спасатели. Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Подробности
Сейчас известно о последствиях удара в Шевченковском, Дарницком и Днепровском районах. В Днепровский район направляется бригада медиков.
Из-за российской атаки баллистикой фиксируем последствия в Шевченковском, Дарницком и Днепровском районах. Оцениваем масштаб повреждений
Также, как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, зафиксировано падение обломков в Деснянском районе, туда направлены службы.
Воздушная тревога в столице продолжается. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях, поскольку сохраняется угроза новых ударов.