В Киеве фиксируют последствия российской атаки: что известно

В ночь на 28 августа Россия атаковала столицу Украины. В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения в нескольких районах. На места выехали медики и спасатели. Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Подробности

Сейчас известно о последствиях удара в Шевченковском, Дарницком и Днепровском районах. В Днепровский район направляется бригада медиков.

Из-за российской атаки баллистикой фиксируем последствия в Шевченковском, Дарницком и Днепровском районах. Оцениваем масштаб повреждений - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Также, как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, зафиксировано падение обломков в Деснянском районе, туда направлены службы.

Воздушная тревога в столице продолжается. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях, поскольку сохраняется угроза новых ударов.