У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки зруйнована багатоповерхівка: під завалами можуть бути люди

У Дарницькому районі столиці зафіксовано руйнування житлового будинку з першого по пʼятий поверх внаслідок російської атаки у ніч проти 28 серпня. Про це пише УНН із посиланням на мера Києва Віталія Кличко.

У Дарницькому районі, попередньо, руйнування в пʼятиповерхівці з першого по пʼятий поверхи - зазначив Кличко.

На місце події прямують екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів пошкоджень уточнюється.

Згодом, о 05:32, мер Києва у своєму телеграм-каналі повідомив, що під завалами зруйнованої пʼятиповерхівки триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють всі служби.

Нагадаємо

У ніч проти 28 серпня росія атакувала столицю України. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано пожежі, численні руйнування, падіння уламків у кількох районах міста, є постраждалі.