У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки зруйнована багатоповерхівка: під завалами можуть бути люди

Київ • УНН

 • 1782 перегляди

У Дарницькому районі Києва зафіксовано руйнування житлового будинку з першого по п'ятий поверх. Це сталося внаслідок російської атаки в ніч проти 28 серпня.

У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки зруйнована багатоповерхівка: під завалами можуть бути люди

У Дарницькому районі столиці зафіксовано руйнування житлового будинку з першого по пʼятий поверх внаслідок російської атаки у ніч проти 28 серпня. Про це пише УНН із посиланням на мера Києва Віталія Кличко.

У Дарницькому районі, попередньо, руйнування в пʼятиповерхівці з першого по пʼятий поверхи

- зазначив Кличко.

На місце події прямують екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів пошкоджень уточнюється.

Згодом, о 05:32, мер Києва у своєму телеграм-каналі повідомив, що під завалами зруйнованої пʼятиповерхівки триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють всі служби. 

Нагадаємо

У ніч проти 28 серпня росія атакувала столицю України. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано пожежі, численні руйнування, падіння уламків у кількох районах міста, є постраждалі.

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніКиїв
Дарницький район
Віталій Кличко
Україна
Київ