Сийярто заявил о запрете въезда военному за поражение "Дружбы": Сибига резко отреагировал, пообещав зеркальные действия

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утром заявил о решении Будапешта запретить военному въезд в Венгрию в ответ на поражение по нефтепроводу "Дружба". Глава МИД Украины Андрей Сибига резко отреагировал на такое сообщение после ночного террористического удара рф, указав, что Украина предпримет зеркальные действия, пишет УНН.

В ответ на последний украинский удар по нефтепроводу "Дружба" правительство Венгрии решило запретить командиру ответственной воинской части въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону - написал Сийярто в X.

Он заявил, что "Украина хорошо знает, что трубопровод "Дружба" является жизненно важным для энергоснабжения Венгрии и Словакии, и что такие удары вредят нам гораздо больше, чем россии". "Любой, кто атакует нашу энергетическую безопасность и суверенитет, должен быть готов к последствиям", - написал глава МИД Венгрии.

Как бесстыдно публиковать это после жестокой атаки террористического государства россии. Петер, если российский трубопровод для тебя важнее украинских детей, которых россия убила сегодня утром, то это моральное разложение. Венгрия находится на неправильной стороне истории. Мы предпримем зеркальные действия - отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига в X.

