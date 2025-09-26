"Зеркальный ответ": Украина запретила въезд трем венгерским военным высокопоставленным чиновникам - Сибига
Киев • УНН
Украина ввела запрет на въезд для трех высокопоставленных венгерских военных чиновников. Это зеркальный ответ на предыдущий безосновательный запрет Венгрией въезда украинским военным, в частности Роберту Бровди.
Украина запретила въезд трем венгерским военным высокопоставленным чиновникам, такие меры стали зеркальным ответом на действия Будапешта, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в пятницу, пишет УНН.
Мы ввели запрет на въезд для трех высокопоставленных венгерских военных чиновников. Наш зеркальный ответ на предыдущий безосновательный запрет на въезд Венгрией для наших военных чиновников
Министр подчеркнул: "На каждый акт неуважения со стороны Венгрии будет дан адекватный ответ, особенно на неуважение к нашим военным".
Напомним
Венгрия запретила въезд Роберту "Мадьяру" Бровди, командиру Сил беспилотных систем ВСУ. Это произошло после удара по нефтепроводу "Дружба".
В ответ на действия Венгрии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что официальный Киев будет принимать зеркальные действия.