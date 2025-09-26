Ми починаємо бачити приховану роботу проти України та Європи: Сибіга у відповідь Сіярто розкритикував уряд Угорщини

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів своєму угорському колезі Петеру Сійярто, який заявив, що Президент України Володимир Зеленський втратив розум, заявивши, що Україна бачить багато чого, зокрема лицемірство та моральну деградацію угорського уряду. Про це Сибіга написав в соцмережі Х, передає УНН.

Ми починаємо бачити багато чого, Пітере, зокрема лицемірство та моральну деградацію вашого уряду, його відкриту та приховану роботу проти України та решти Європи, його роль кремлівського лакея. Жодна кількість ваших нападок на нашого президента не змінить того, що ми - і всі інші - бачимо