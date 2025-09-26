$41.490.08
14:33 • 14540 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
14:01 • 25681 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
13:31 • 14936 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
12:45 • 15714 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 19290 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 20651 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 33279 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 38065 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 42358 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28717 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Ми починаємо бачити приховану роботу проти України та Європи: Сибіга у відповідь Сіярто розкритикував уряд Угорщини

Київ • УНН

 • 1374 перегляди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів угорському колезі Петеру Сійярто, який звинуватив Президента України у втраті розуму. Сибіга заявив, що Україна бачить лицемірство та моральну деградацію угорського уряду, а також його роботу проти України та Європи.

Ми починаємо бачити приховану роботу проти України та Європи: Сибіга у відповідь Сіярто розкритикував уряд Угорщини

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів своєму угорському колезі Петеру Сійярто, який заявив, що Президент України Володимир Зеленський втратив розум, заявивши, що Україна бачить багато чого, зокрема лицемірство та моральну деградацію угорського уряду. Про це Сибіга написав в соцмережі Х, передає УНН.

Ми починаємо бачити багато чого, Пітере, зокрема лицемірство та моральну деградацію вашого уряду, його відкриту та приховану роботу проти України та решти Європи, його роль кремлівського лакея. Жодна кількість ваших нападок на нашого президента не змінить того, що ми - і всі інші - бачимо 

- написав Сибіга.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо заходу дронів-розвідників в український повітряний простір з території Угорщини. Він доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.

Сійярто відповів на слова Зеленського щодо заходу дронів-розвідників в український повітряний простір з території Угорщини, заявивши, що український лідер втрачає розум.

Також УНН повідомляв, що Україна заборонила в'їзд трьом угорським військовим високопосадовцям, такі заходи стали дзеркальною відповіддю на дії Будапешта.

Павло Башинський

