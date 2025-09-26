Мы начинаем видеть скрытую работу против Украины и Европы: Сибига в ответ Сийярто раскритиковал правительство Венгрии
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил венгерскому коллеге Петеру Сийярто, который обвинил Президента Украины в потере рассудка. Сибига заявил, что Украина видит лицемерие и моральную деградацию венгерского правительства, а также его работу против Украины и Европы.
Мы начинаем видеть многое, Петер, в том числе лицемерие и моральную деградацию вашего правительства, его открытую и скрытую работу против Украины и остальной Европы, его роль кремлевского лакея. Никакое количество ваших нападок на нашего президента не изменит того, что мы - и все остальные - видим
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад о заходе дронов-разведчиков в украинское воздушное пространство с территории Венгрии. Он поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту.
Сийярто ответил на слова Зеленского о заходе дронов-разведчиков в украинское воздушное пространство с территории Венгрии, заявив, что украинский лидер теряет рассудок.
Также УНН сообщал, что Украина запретила въезд трем венгерским военным высокопоставленным лицам, такие меры стали зеркальным ответом на действия Будапешта.