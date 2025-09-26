Мы начинаем видеть скрытую работу против Украины и Европы: Сибига в ответ Сийярто раскритиковал правительство Венгрии

Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто, который заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский потерял рассудок, заявив, что Украина видит многое, в том числе лицемерие и моральную деградацию венгерского правительства. Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает УНН.

Мы начинаем видеть многое, Петер, в том числе лицемерие и моральную деградацию вашего правительства, его открытую и скрытую работу против Украины и остальной Европы, его роль кремлевского лакея. Никакое количество ваших нападок на нашего президента не изменит того, что мы - и все остальные - видим