Угорщина робить небезпечні речі, посилаючи дрони на територію України - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Угорщина робить небезпечні речі, відправляючи дрони на територію України. Він доручив військовим перевірити порушення повітряного простору угорськими дронами-розвідниками.
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Угорщина робить небезпечні речі передусім для себе, відправляючи дрони на територію України, передає УНН.
Важливо розуміти, що вони вивчають. Що угорський розвідник вивчає на території України. Я в принципі розумію, що. І вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі, передусім для себе
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський доручив військовим провести повну перевірку щодо порушення угорськими дронами-розвідниками повітряного простору України, зазначивши, що доручив реагувати відповідно.
