15:30
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
публикации
Эксклюзивы
Венгрия делает опасные вещи, посылая дроны на территорию Украины - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что Венгрия делает опасные вещи, отправляя дроны на территорию Украины. Он поручил военным проверить нарушения воздушного пространства венгерскими дронами-разведчиками.

Венгрия делает опасные вещи, посылая дроны на территорию Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Венгрия делает опасные вещи прежде всего для себя, отправляя дроны на территорию Украины, передает УНН.

Важно понимать, что они изучают. Что венгерский разведчик изучает на территории Украины. Я в принципе понимаю, что. И считаю, что они делают очень опасные вещи, прежде всего для себя 

- подчеркнул Зеленский на брифинге.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил военным провести полную проверку относительно нарушения венгерскими дронами-разведчиками воздушного пространства Украины, отметив, что поручил реагировать соответственно. 

"Для слепых венгерских чиновников": Сибига обнародовал точный маршрут вторжения беспилотника из Венгрии27.09.25, 18:05 • 1246 просмотров

Павел Зинченко

