Венгрия делает опасные вещи, посылая дроны на территорию Украины - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Венгрия делает опасные вещи, отправляя дроны на территорию Украины. Он поручил военным проверить нарушения воздушного пространства венгерскими дронами-разведчиками.
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Венгрия делает опасные вещи прежде всего для себя, отправляя дроны на территорию Украины, передает УНН.
Важно понимать, что они изучают. Что венгерский разведчик изучает на территории Украины. Я в принципе понимаю, что. И считаю, что они делают очень опасные вещи, прежде всего для себя
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский поручил военным провести полную проверку относительно нарушения венгерскими дронами-разведчиками воздушного пространства Украины, отметив, что поручил реагировать соответственно.
