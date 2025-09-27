"Для слепых венгерских чиновников": Сибига обнародовал точный маршрут вторжения беспилотника из Венгрии

$41.490.00
48.710.00
ukenru
15:30 • 1564 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 49877 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 96805 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 40137 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 39076 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 36579 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 26451 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 51525 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 53183 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 50062 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
48%
758мм
Популярные новости
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 21788 просмотра
В российской чувашии заявили об атаке дронов на нефтеперекачивающую станцию27 сентября, 06:40 • 6606 просмотра
В Винницкой области после атаки рф потушили пожар и возобновили движение поездов: показали последствияPhoto27 сентября, 06:48 • 5174 просмотра
Санкции ООН нависли над Ираном после провала резолюции рф и Китая27 сентября, 07:03 • 4418 просмотра
Международный паралимпийский комитет отменил частичное отстранение россии и беларуси27 сентября, 08:28 • 12105 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 21890 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 96806 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 41608 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 51525 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 53183 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петер Сийярто
Майя Санду
Башар Асад
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Германия
Дания
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT13:37 • 2584 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 49880 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 34752 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 39972 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 42216 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Financial Times
Grand Theft Auto
Таймс
Хранитель

"Для слепых венгерских чиновников": Сибига обнародовал точный маршрут вторжения беспилотника из Венгрии

Киев • УНН

 • 934 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига обнародовал точный маршрут вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины. Киев ожидает объяснений от Венгрии по этому инциденту, собрав все необходимые доказательства.

"Для слепых венгерских чиновников": Сибига обнародовал точный маршрут вторжения беспилотника из Венгрии

Глава МИД Украины Андрей Сибига обнародовал точный маршрут вчерашнего вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины и добавил, что Киев ждет объяснений, передает УНН.

Для слепых венгерских чиновников. Точный маршрут вчерашнего вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины. Наши Вооруженные силы собрали все необходимые доказательства, и мы еще ждем объяснений от Венгрии, что этот объект сделал в нашем воздушном пространстве 

- написал Сибига в соцсети Х.

Дважды нарушил госграницу Украины: в Генштабе показали маршрут движения венгерского дрона26.09.25, 22:44 • 2950 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад относительно захода дронов-разведчиков в украинское воздушное пространство с территории Венгрии. Он поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту.

Сийярто ответил на слова Зеленского относительно захода дронов-разведчиков в украинское воздушное пространство с территории Венгрии, заявив, что украинский лидер теряет рассудок.

Также УНН сообщал, что Украина запретила въезд трем венгерским военным высокопоставленным чиновникам, такие меры стали зеркальным ответом на действия Будапешта.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Петер Сийярто
Владимир Зеленский
Венгрия
Будапешт
Украина