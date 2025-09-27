"Для слепых венгерских чиновников": Сибига обнародовал точный маршрут вторжения беспилотника из Венгрии
Киев • УНН
Глава МИД Украины Андрей Сибига обнародовал точный маршрут вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины. Киев ожидает объяснений от Венгрии по этому инциденту, собрав все необходимые доказательства.
Глава МИД Украины Андрей Сибига обнародовал точный маршрут вчерашнего вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины и добавил, что Киев ждет объяснений, передает УНН.
Для слепых венгерских чиновников. Точный маршрут вчерашнего вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины. Наши Вооруженные силы собрали все необходимые доказательства, и мы еще ждем объяснений от Венгрии, что этот объект сделал в нашем воздушном пространстве
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад относительно захода дронов-разведчиков в украинское воздушное пространство с территории Венгрии. Он поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту.
Сийярто ответил на слова Зеленского относительно захода дронов-разведчиков в украинское воздушное пространство с территории Венгрии, заявив, что украинский лидер теряет рассудок.
Также УНН сообщал, что Украина запретила въезд трем венгерским военным высокопоставленным чиновникам, такие меры стали зеркальным ответом на действия Будапешта.