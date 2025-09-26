Дважды нарушил госграницу Украины: в Генштабе показали маршрут движения венгерского дрона
Киев • УНН
26 сентября над Закарпатьем зафиксирован пролет дрона, который дважды нарушил украинскую границу со стороны Венгрии. Силы обороны Украины патрулировали воздушное пространство над Ужгородским районом.
Сегодня, 26 сентября, Силами обороны был зафиксирован пролет дрона над Закарпатьем, который дважды нарушил украинскую границу со стороны Венгрии. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.
Утром 26 сентября 2025 года радиолокационными средствами Вооруженных сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области было дважды зафиксировано пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон. Указанный объект дважды нарушил государственную границу Украины со стороны Венгрии
Отмечается, что с целью нивелирования потенциальной угрозы Силы обороны Украины осуществили патрулирование воздушного пространства над Ужгородским районом расчетом БпЛА типа "Чаклун-КМ" Сил беспилотных систем ВС Украины.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад о заходе дронов-разведчиков в украинское воздушное пространство с территории Венгрии. Он поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту.
Сийярто ответил на слова Зеленского о заходе дронов-разведчиков в украинское воздушное пространство с территории Венгрии, заявив, что украинский лидер теряет рассудок.
Также УНН сообщал, что Украина запретила въезд трем венгерским военным высокопоставленным лицам, такие меры стали зеркальным ответом на действия Будапешта.