14:33
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись
Ексклюзив
26 вересня, 14:01
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто зараз
26 вересня, 12:45
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – Telegraph
Ексклюзив
26 вересня, 09:46
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ Зими
26 вересня, 09:01
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї
Ексклюзив
26 вересня, 06:40
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'я
Ексклюзив
26 вересня, 05:30
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Двічі порушив держкордон України: у Генштабі показали маршрут руху угорського дрона

Київ • УНН

 • 438 перегляди

26 вересня над Закарпаттям зафіксовано проліт дрона, який двічі порушив український кордон з боку Угорщини. Сили оборони України патрулювали повітряний простір над Ужгородським районом.

Двічі порушив держкордон України: у Генштабі показали маршрут руху угорського дрона

Сьогодні, 26 вересня, Силами оборони було зафіксовано проліт дрона над Закарпаттям, який двічі порушив український кордон з боку Угорщини. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.

Вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон. Зазначений об’єкт двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини 

- повідомили в Генштабі.

Зазначається, що з метою нівелювання потенційної загрози Сили оборони України здійснили патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом розрахунком БпЛА типу "Чаклун-КМ" Сил безпілотних систем ЗС України.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо заходу дронів-розвідників в український повітряний простір з території Угорщини. Він доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.

Сійярто відповів на слова Зеленського щодо заходу дронів-розвідників в український повітряний простір з території Угорщини, заявивши, що український лідер втрачає розум.

Також УНН повідомляв, що Україна заборонила в'їзд трьом угорським військовим високопосадовцям, такі заходи стали дзеркальною відповіддю на дії Будапешта.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Державний кордон України
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна