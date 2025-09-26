Двічі порушив держкордон України: у Генштабі показали маршрут руху угорського дрона
Київ • УНН
26 вересня над Закарпаттям зафіксовано проліт дрона, який двічі порушив український кордон з боку Угорщини. Сили оборони України патрулювали повітряний простір над Ужгородським районом.
Сьогодні, 26 вересня, Силами оборони було зафіксовано проліт дрона над Закарпаттям, який двічі порушив український кордон з боку Угорщини. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.
Вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон. Зазначений об’єкт двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини
Зазначається, що з метою нівелювання потенційної загрози Сили оборони України здійснили патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом розрахунком БпЛА типу "Чаклун-КМ" Сил безпілотних систем ЗС України.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо заходу дронів-розвідників в український повітряний простір з території Угорщини. Він доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.
Сійярто відповів на слова Зеленського щодо заходу дронів-розвідників в український повітряний простір з території Угорщини, заявивши, що український лідер втрачає розум.
Також УНН повідомляв, що Україна заборонила в'їзд трьом угорським військовим високопосадовцям, такі заходи стали дзеркальною відповіддю на дії Будапешта.