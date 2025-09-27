"Для сліпих угорських чиновників": Сибіга оприлюднив точний маршрут вторгнення безпілотника з Угорщини
Київ • УНН
Глава МЗС України Андрій Сибіга оприлюднив точний маршрут вторгнення безпілотника з Угорщини до повітряного простору України. Київ очікує пояснень від Угорщини щодо цього інциденту, зібравши всі необхідні докази.
Для сліпих угорських чиновників. Точний маршрут вчорашнього вторгнення безпілотника з Угорщини до повітряного простору України. Наші Збройні сили зібрали всі необхідні докази, і ми ще чекаємо пояснень від Угорщини, що цей об'єкт зробив у нашому повітряному просторі
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо заходу дронів-розвідників в український повітряний простір з території Угорщини. Він доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.
Сійярто відповів на слова Зеленського щодо заходу дронів-розвідників в український повітряний простір з території Угорщини, заявивши, що український лідер втрачає розум.
Також УНН повідомляв, що Україна заборонила в'їзд трьом угорським військовим високопосадовцям, такі заходи стали дзеркальною відповіддю на дії Будапешта.