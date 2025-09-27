Прекратите нас преследовать: Орбан обратился к Зеленскому на фоне появления венгерских дронов в небе Украины
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Президента Украины Владимира Зеленского прекратить преследования. Это произошло после поручения Зеленского военным проверить нарушение венгерскими дронами воздушного пространства Украины.
Венгрия является членом НАТО и ЕС. Украина давно бы распалась без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, со всем уважением, прекратите нас преследовать!
Президент Украины Владимир Зеленский поручил военным провести полную проверку относительно нарушения венгерскими дронами-разведчиками воздушного пространства Украины, отметив, что поручил реагировать соответственно.
