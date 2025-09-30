$41.480.01
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 27012 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 31978 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 38763 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 42876 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 25155 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 23698 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 15924 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 30021 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 49333 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70627 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Актуальное
Хранитель
MIM-104 Patriot
Старлинк
Беспилотный летательный аппарат
Ракетный комплекс "Панцирь"

Венгрия не планирует отказываться от российской нефти и газа - Орбан

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что энергетическая безопасность страны напрямую связана с поставками российских газа и нефти. Он подчеркнул, что российские ресурсы дешевле, а отказ от них приведет к росту тарифов для населения.

Венгрия не планирует отказываться от российской нефти и газа - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что энергетическая безопасность его страны напрямую связана с поставками газа и нефти из России. Об этом он сказал в одном из своих интервью, передает УНН.

Любой другой источник поставок менее надежен, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский. Таким образом, Россия гарантирует безопасность Венгрии

- заявил он.

По словам Орбана, долгосрочные соглашения с российской стороной обеспечивают стабильность и надежность энергоснабжения для Венгрии. Он подчеркнул, что альтернативные маршруты и поставщики менее предсказуемы.

Кроме того, премьер-министр акцентировал внимание на стоимости энергоносителей. По его словам, ресурсы из РФ дешевле других, а отказ от них приведет к автоматическому росту тарифов для населения.

Почему венгерские семьи должны платить больше за энергию? Это вопрос не только экономики, но и социальной справедливости

- сказал Орбан.

Он также подчеркнул, что энергетика для страны имеет стратегическое значение, ведь непосредственно влияет не только на экономическое благосостояние, но и на обороноспособность. При этом Орбан подчеркнул, что Венгрия как суверенное государство самостоятельно принимает решения в сфере энергетики, независимо от внешнего давления.

Напомним

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что якобы Украина не является суверенным государством. Свои слова он объяснил тем, что наше государство финансируется западными странами.

В свою очередь, глава МИД Сийярто ответил, что Украине будет интересно услышать его мысли, как только он освободится от зависимости от российских энергоносителей.

Прекратите нас преследовать: Орбан обратился к Зеленскому на фоне появления венгерских дронов в небе Украины27.09.25, 20:14 • 8364 просмотра

Вероника Марченко

ЭкономикаПолитика
Электроэнергия
Венгрия
Украина