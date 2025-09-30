Венгрия не планирует отказываться от российской нефти и газа - Орбан
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что энергетическая безопасность страны напрямую связана с поставками российских газа и нефти. Он подчеркнул, что российские ресурсы дешевле, а отказ от них приведет к росту тарифов для населения.
Любой другой источник поставок менее надежен, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский. Таким образом, Россия гарантирует безопасность Венгрии
По словам Орбана, долгосрочные соглашения с российской стороной обеспечивают стабильность и надежность энергоснабжения для Венгрии. Он подчеркнул, что альтернативные маршруты и поставщики менее предсказуемы.
Кроме того, премьер-министр акцентировал внимание на стоимости энергоносителей. По его словам, ресурсы из РФ дешевле других, а отказ от них приведет к автоматическому росту тарифов для населения.
Почему венгерские семьи должны платить больше за энергию? Это вопрос не только экономики, но и социальной справедливости
Он также подчеркнул, что энергетика для страны имеет стратегическое значение, ведь непосредственно влияет не только на экономическое благосостояние, но и на обороноспособность. При этом Орбан подчеркнул, что Венгрия как суверенное государство самостоятельно принимает решения в сфере энергетики, независимо от внешнего давления.
Напомним
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что якобы Украина не является суверенным государством. Свои слова он объяснил тем, что наше государство финансируется западными странами.
В свою очередь, глава МИД Сийярто ответил, что Украине будет интересно услышать его мысли, как только он освободится от зависимости от российских энергоносителей.
