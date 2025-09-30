Ми цього не боїмося, їх збиватимуть: Орбан про російські дрони над Угорщиною

Угорщина не боїться російських дронів і збиватиме їх у разі порушення повітряного простору країни. Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, якщо російські дрони випадково або навмисно влетять у повітряний простір Угорщини, чи буде здатна країна захистити свій повітряний простір, Орбан відповів: "Наскільки ми знаємо, так. Ми цього не боїмося. Звичайно, ми їх збиватимемо".

Доповнення

Напередодні Орбан заявив, що нібито Україна не є суверенною державою, відкинув звинувачення з боку Києва в тому, що угорські розвідувальні безпілотники порушили повітряний простір країни.

Зараз не має значення, чи перелетіли два, три чи чотири угорські дрони. Припустимо, що вони пролетіли кілька метрів, і що з того? Україна не є незалежною, суверенною країною, ми її утримуємо, вона не повинна поводитися так, ніби є суверенною. Якщо Захід вирішить, що завтра не дасть жодного форинта, Україна може закритися. Не цим їй слід займатися - сказав Орбан.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, який поставив під сумнів суверенітет України, заявивши, що Україні буде цікаво почути його думки, як тільки він звільниться від залежності від російських енергоносіїв.