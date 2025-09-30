48.440.03
17:35
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
16:26
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Эксклюзив
30 сентября, 13:32
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto30 сентября, 13:09
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39
Мы этого не боимся, их будут сбивать: Орбан о российских дронах над Венгрией

Киев • УНН

 • 1592 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна будет сбивать российские дроны в случае нарушения воздушного пространства. Это произошло после его заявлений о несамостоятельности Украины.

Мы этого не боимся, их будут сбивать: Орбан о российских дронах над Венгрией

Венгрия не боится российских дронов и будет сбивать их в случае нарушения воздушного пространства страны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, если российские дроны случайно или намеренно влетят в воздушное пространство Венгрии, сможет ли страна защитить свое воздушное пространство, Орбан ответил: "Насколько мы знаем, да. Мы этого не боимся. Конечно, мы их будем сбивать".

Дополнение

Накануне Орбан заявил, что якобы Украина не является суверенным государством, отверг обвинения со стороны Киева в том, что венгерские разведывательные беспилотники нарушили воздушное пространство страны.

Сейчас не имеет значения, перелетели ли два, три или четыре венгерских дрона. Допустим, они пролетели несколько метров, и что с того? Украина не является независимой, суверенной страной, мы ее содержим, она не должна вести себя так, будто является суверенной. Если Запад решит, что завтра не даст ни одного форинта, Украина может закрыться. Не этим ей следует заниматься 

- сказал Орбан.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который поставил под сомнение суверенитет Украины, заявив, что Украине будет интересно услышать его мысли, как только он освободится от зависимости от российских энергоносителей.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Венгрия
Украина