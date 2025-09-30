Мы этого не боимся, их будут сбивать: Орбан о российских дронах над Венгрией

Венгрия не боится российских дронов и будет сбивать их в случае нарушения воздушного пространства страны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, если российские дроны случайно или намеренно влетят в воздушное пространство Венгрии, сможет ли страна защитить свое воздушное пространство, Орбан ответил: "Насколько мы знаем, да. Мы этого не боимся. Конечно, мы их будем сбивать".

Дополнение

Накануне Орбан заявил, что якобы Украина не является суверенным государством, отверг обвинения со стороны Киева в том, что венгерские разведывательные беспилотники нарушили воздушное пространство страны.

Сейчас не имеет значения, перелетели ли два, три или четыре венгерских дрона. Допустим, они пролетели несколько метров, и что с того? Украина не является независимой, суверенной страной, мы ее содержим, она не должна вести себя так, будто является суверенной. Если Запад решит, что завтра не даст ни одного форинта, Украина может закрыться. Не этим ей следует заниматься - сказал Орбан.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который поставил под сомнение суверенитет Украины, заявив, что Украине будет интересно услышать его мысли, как только он освободится от зависимости от российских энергоносителей.