Орбан отреагировал на план Кошты обойти вето Венгрии на вступление Украины в ЕС

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 2302 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
10:38 • 5418 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
09:34 • 8474 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 39392 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 34844 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 28111 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00 • 45219 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 25264 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 34607 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 63015 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
56%
757мм
Популярные новости
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенокPhoto1 октября, 05:18 • 28903 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo07:33 • 25835 просмотра
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico08:02 • 14903 просмотра
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel08:09 • 21021 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 11444 просмотра
публикации
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
12:21 • 2318 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя11:02 • 5732 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 8274 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 39399 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto1 октября, 05:00 • 45225 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Федор Вениславский
Виктор Орбан
Антониу Кошта
Владимир Вакуленко
Актуальные места
Украина
Копенгаген
Соединённые Штаты
Дания
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 11572 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo07:33 • 25976 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 21597 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 25351 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 35516 просмотра
Актуальное
Financial Times
ТикТок
Тесла Модель Y
Бильд
E-6 Mercury

Орбан отреагировал на план Кошты обойти вето Венгрии на вступление Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против плана Антониу Кошты обойти вето Венгрии и ускорить вступление Украины в ЕС. Он также заявил о зависимости страны от российских энергоносителей, несмотря на требования США.

Орбан отреагировал на план Кошты обойти вето Венгрии на вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на план президента Евросовета Антониу Кошты обойти вето Венгрии и ускорить процесс вступления Украины в ЕС, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

"Ни в коем случае, ни в коем случае, ни в коем случае", - сказал, прибыв на неформальный саммит ЕС в Копенгагене, премьер-министр Венгрии, прежде чем репортер успел закончить свой вопрос относительно плана Кошты изменить правила для запуска переговоров.

"Существует юридическая, строго регламентированная процедура, как это сделать", - добавил Орбан.

Кошта пытается обойти вето Орбана относительно заявки Украины на членство в ЕС - Politico29.09.25, 09:58 • 3498 просмотров

Премьер-министр Венгрии также дал простой ответ на недавнюю волну вторжений дронов на территорию Дании. "Сбивать их", - пожал он плечами.

Мы этого не боимся, их будут сбивать: Орбан о российских дронах над Венгрией30.09.25, 21:21 • 6420 просмотров

Однако Орбан при этом заявил, что его страна будет оставаться зависимой от российских энергоносителей, несмотря на требования США Дональда Трампа о том, чтобы все страны ЕС и НАТО прекратили покупать российскую нефть и газ.

"Венгрия - суверенное государство. Мы сами решаем, какой будет наша энергосистема. Во-вторых, у нас нет никаких вариантов. У нас есть дополнительная ветка из Хорватии, что не так важно. Но нам нужен основной трубопровод, а единственный основной - российский, - заявил Орбан. - Американский президент уважает суверенитет других стран".

Трамп выдвинул это требование как условие введения США жестких экономических мер против москвы.

Венгрия не планирует отказываться от российской нефти и газа - Орбан30.09.25, 00:22 • 3610 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Электроэнергия
Антониу Кошта
Европейский совет
НАТО
Дональд Трамп
Копенгаген
Европейский Союз
Дания
Хорватия
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина
Виктор Орбан