Орбан отреагировал на план Кошты обойти вето Венгрии на вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на план президента Евросовета Антониу Кошты обойти вето Венгрии и ускорить процесс вступления Украины в ЕС, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

"Ни в коем случае, ни в коем случае, ни в коем случае", - сказал, прибыв на неформальный саммит ЕС в Копенгагене, премьер-министр Венгрии, прежде чем репортер успел закончить свой вопрос относительно плана Кошты изменить правила для запуска переговоров.

"Существует юридическая, строго регламентированная процедура, как это сделать", - добавил Орбан.

Кошта пытается обойти вето Орбана относительно заявки Украины на членство в ЕС - Politico

Премьер-министр Венгрии также дал простой ответ на недавнюю волну вторжений дронов на территорию Дании. "Сбивать их", - пожал он плечами.

Мы этого не боимся, их будут сбивать: Орбан о российских дронах над Венгрией

Однако Орбан при этом заявил, что его страна будет оставаться зависимой от российских энергоносителей, несмотря на требования США Дональда Трампа о том, чтобы все страны ЕС и НАТО прекратили покупать российскую нефть и газ.

"Венгрия - суверенное государство. Мы сами решаем, какой будет наша энергосистема. Во-вторых, у нас нет никаких вариантов. У нас есть дополнительная ветка из Хорватии, что не так важно. Но нам нужен основной трубопровод, а единственный основной - российский, - заявил Орбан. - Американский президент уважает суверенитет других стран".

Трамп выдвинул это требование как условие введения США жестких экономических мер против москвы.

Венгрия не планирует отказываться от российской нефти и газа - Орбан