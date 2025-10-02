$41.220.08
Орбан ответил по поводу угрозы россии: «почему мы боимся», ЕС «сильнее их»

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что настоящей угрозой для Европы является экономическая стагнация. Он подчеркнул, что ЕС сильнее россии – по численности населения, ВВП и военным расходам.

Орбан ответил по поводу угрозы россии: «почему мы боимся», ЕС «сильнее их»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на вопрос о России указал: "почему мы боимся", настаивая, что ЕС "сильнее их", сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

на полях саммита в Копенгагене Орбан подошел к польской группе журналистов, где ему задали простой вопрос: "Кто [представляет] главную угрозу для Европы?". Премьер-министр Польши Дональд Туск, присутствовавший рядом, быстро понял, что происходит, и предупредил его: "Это провокация".

Но Орбан, как сообщается, сохранил спокойствие и ответил: "Настоящая опасность? Экономическая стагнация и потеря конкурентоспособности".

Ему задали уточняющий вопрос: "Не Россия?".

"Мы сильнее России. Сделайте несколько сравнений и обоснуйте свое мнение фактами. У нас более 400 миллионов человек, в России - около 130. Посмотрите, какой [большой] европейский ВВП. Россия [маленькая] вот такая. Мы все вместе, 27 стран, тратим на военные расходы больше, чем россияне. Так почему мы боимся? Мы сильнее их", - ответил Орбан.

"Вопрос в том, есть ли у нас лидерство, чтобы объединиться и вместе защищать наши интересы. В любом случае, именно это мы должны делать", - указал Орбан.

Орбан отреагировал на план Кошты обойти вето Венгрии на вступление Украины в ЕС01.10.25, 15:26 • 3310 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Хранитель
Копенгаген
Дональд Туск
Венгрия
Польша