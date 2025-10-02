Зеленский прибыл в Копенгаген: уже обсудил с премьером Дании эскалацию России
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Копенгаген для участия в саммите Европейского политического сообщества. Он встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, обсудив нарушения воздушного пространства и общую систему защиты неба.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в датскую столицу Копенгаген для участия в саммите Европейского политического сообщества и уже встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, о чем сообщил в соцсетях в четверг, пишет УНН.
Сегодня работаем в Дании на саммите Европейского политического сообщества. Начал работу со встречи с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Недавние нарушения воздушного пространства Дании, Польши, Румынии, Норвегии и Эстонии – в фокусе внимания. россия эскалирует, и мы говорили, как можем реагировать на эти угрозы
Он подчеркнул: "Мы неоднократно предлагали совместную, интегрированную систему защиты неба". "Опыт украинских специалистов и украинские технологии должны стать важной частью инициативы Евросоюза "Стена дронов". Сейчас в Дании находится сильная группа украинских военных, которые помогают датским коллегам", - продолжил Зеленский.
По словам Президента, стороны отдельно говорили о реализации инициативы PURL, дальнейшем участии Дании в этой программе. "Ценим вклад Дании в размере 90 млн евро", - указал он.
"Спасибо Дании за пакет военной помощи на более чем 360 млн евро для украинского производства в рамках датской модели. Спасибо Премьер-министру Фредериксен и датскому народу за крепкую поддержку", - отметил Зеленский.
