Зеленский прибыл в Копенгаген: уже обсудил с премьером Дании эскалацию России

$41.220.08
48.370.07
ukenru
07:38 • 3054 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
06:36 • 9242 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
05:53 • 10570 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
05:30 • 17457 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
03:16 • 14095 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 17752 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 36005 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 46421 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 30199 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 52681 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.9м/с
86%
756мм
Популярные новости
россияне на ВОТ переводят насосные станции на забор воды прямо из водоемов1 октября, 23:36 • 9918 просмотра
Боевые медики получили упрощенный доступ к работе в гражданской медицине и новой специальности2 октября, 01:45 • 9036 просмотра
На Буковине выявили контрабанду премиального французского вина почти на 1,6 миллионаPhoto2 октября, 02:33 • 12012 просмотра
Ветераны смогут подать заявление на удостоверение участника боевых действий в ЦПАУ: правительство изменило процедуру03:06 • 11907 просмотра
Украину накрыла мощная магнитная буря: прогноз на ближайшие дниPhoto05:59 • 7880 просмотра
публикации
День учителя 2025: что подарить педагогу07:31 • 4684 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto05:30 • 17449 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 46415 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07 • 37414 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 52674 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Роксолана Пидласа
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Копенгаген
Киевская область
Дания
Реклама
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 42959 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 51793 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 34761 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 37659 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 47349 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Старлинк
ТикТок

Зеленский прибыл в Копенгаген: уже обсудил с премьером Дании эскалацию России

Киев • УНН

 • 872 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Копенгаген для участия в саммите Европейского политического сообщества. Он встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, обсудив нарушения воздушного пространства и общую систему защиты неба.

Зеленский прибыл в Копенгаген: уже обсудил с премьером Дании эскалацию России

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в датскую столицу Копенгаген для участия в саммите Европейского политического сообщества и уже встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, о чем сообщил в соцсетях в четверг, пишет УНН.

Сегодня работаем в Дании на саммите Европейского политического сообщества. Начал работу со встречи с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Недавние нарушения воздушного пространства Дании, Польши, Румынии, Норвегии и Эстонии – в фокусе внимания. россия эскалирует, и мы говорили, как можем реагировать на эти угрозы

- написал Зеленский.

Он подчеркнул: "Мы неоднократно предлагали совместную, интегрированную систему защиты неба". "Опыт украинских специалистов и украинские технологии должны стать важной частью инициативы Евросоюза "Стена дронов". Сейчас в Дании находится сильная группа украинских военных, которые помогают датским коллегам", - продолжил Зеленский.

Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский30.09.25, 14:14 • 41140 просмотров

По словам Президента, стороны отдельно говорили о реализации инициативы PURL, дальнейшем участии Дании в этой программе. "Ценим вклад Дании в размере 90 млн евро", - указал он.

Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский30.09.25, 09:49 • 24717 просмотров

"Спасибо Дании за пакет военной помощи на более чем 360 млн евро для украинского производства в рамках датской модели. Спасибо Премьер-министру Фредериксен и датскому народу за крепкую поддержку", - отметил Зеленский.

Зеленский встретится с европейскими лидерами в Копенгагене в четверг02.10.25, 10:30 • 798 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Метте Фредериксен
Копенгаген
Европейский Союз
Дания
Норвегия
Румыния
Владимир Зеленский
Эстония
Польша