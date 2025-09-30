$41.320.16
48.440.03
ukenru
04:27 • 10871 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
04:06 • 16105 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 47995 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 54474 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 54628 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 57287 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 30579 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 25856 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 17958 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 31345 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Президент Зеленский сообщил о получении финансирования 4 пакетов помощи на закупку американского оружия в рамках инициативы PURL. Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия и Канада внесли взносы на общую сумму более 2 миллиардов долларов.

Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский

В рамках инициативы PURL по закупке американского оружия странами НАТО для Украины уже получено финансирование 4 пакетов помощи, а 5-й и 6-й пакеты сейчас согласовываются с американской стороной, сообщил во вторник Президент Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.

Подробности

По словам Зеленского, с августа наши партнеры профинансировали несколько пакетов американского вооружения для Украины:

  • Нидерланды – 578 миллионов долларов, 1-й пакет;
    • Дания, Норвегия, Швеция вместе – 495 миллионов долларов, 2-й пакет;
      • Германия объявила о намерении профинансировать 3-й пакет на 500 миллионов долларов;
        • Канада – 4-й пакет на 500 миллионов долларов.

          5-й и 6-й пакеты сейчас согласовывают с американской стороной. По состоянию на сейчас Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Исландия и Люксембург уже заявили о готовности внести вклад в будущий 5-й пакет

          - подчеркнул Зеленский.

          Президент отметил, что "наша цель – обеспечивать 1 миллиард долларов в месяц в рамках инициативы, чтобы полностью реализовать ее потенциал".

          "Инициатива PURL является очень ценным механизмом НАТО, который превращает поддержку союзников в ощутимые возможности для Украины. Она дает нам возможность закупать оборонное вооружение, которое нужно уже сейчас для сохранения жизней, в частности системы Patriot и другое ключевое американское оборудование, и уже обеспечивает реальные результаты", - подчеркнул Зеленский.

          При этом Президент выразил благодарность каждому партнеру за такие важные вклады. "Вместе мы укрепляем нашу оборону и приближаем справедливый и длительный мир", - подчеркнул он.

          Юлия Шрамко

