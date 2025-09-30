Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о получении финансирования 4 пакетов помощи на закупку американского оружия в рамках инициативы PURL. Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия и Канада внесли взносы на общую сумму более 2 миллиардов долларов.
В рамках инициативы PURL по закупке американского оружия странами НАТО для Украины уже получено финансирование 4 пакетов помощи, а 5-й и 6-й пакеты сейчас согласовываются с американской стороной, сообщил во вторник Президент Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.
Подробности
По словам Зеленского, с августа наши партнеры профинансировали несколько пакетов американского вооружения для Украины:
- Нидерланды – 578 миллионов долларов, 1-й пакет;
- Дания, Норвегия, Швеция вместе – 495 миллионов долларов, 2-й пакет;
- Германия объявила о намерении профинансировать 3-й пакет на 500 миллионов долларов;
- Канада – 4-й пакет на 500 миллионов долларов.
5-й и 6-й пакеты сейчас согласовывают с американской стороной. По состоянию на сейчас Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Исландия и Люксембург уже заявили о готовности внести вклад в будущий 5-й пакет
Президент отметил, что "наша цель – обеспечивать 1 миллиард долларов в месяц в рамках инициативы, чтобы полностью реализовать ее потенциал".
"Инициатива PURL является очень ценным механизмом НАТО, который превращает поддержку союзников в ощутимые возможности для Украины. Она дает нам возможность закупать оборонное вооружение, которое нужно уже сейчас для сохранения жизней, в частности системы Patriot и другое ключевое американское оборудование, и уже обеспечивает реальные результаты", - подчеркнул Зеленский.
При этом Президент выразил благодарность каждому партнеру за такие важные вклады. "Вместе мы укрепляем нашу оборону и приближаем справедливый и длительный мир", - подчеркнул он.
Зеленский обсудил с Генсеком НАТО поддержку Украины и программу PURL после очередной атаки РФ28.09.25, 16:52 • 3562 просмотра