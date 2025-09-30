Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про отримання фінансування 4 пакетів допомоги на закупівлю американської зброї в рамках ініціативи PURL. Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина та Канада зробили внески на загальну суму понад 2 мільярди доларів.
У межах ініціативи PURL щодо закупки американської зброї країнами НАТО для України вже отримано фінансування 4 пакетів допомоги, а 5-й та 6-й пакети наразі узгоджуються з американською стороною, повідомив у вівторок Президент Володимир Зеленський у соцмережах, пише УНН.
Деталі
Зі слів Зеленського, із серпня наші партнери профінансували кілька пакетів американського озброєння для України:
- Нідерланди – 578 мільйонів доларів, 1-й пакет;
- Данія, Норвегія, Швеція разом – 495 мільйонів доларів, 2-й пакет;
- Німеччина оголосила про намір профінансувати 3-й пакет на 500 мільйонів доларів;
- Канада – 4-й пакет на 500 мільйонів доларів.
5-й і 6-й пакети зараз узгоджують з американською стороною. Станом на зараз Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург уже заявили про готовність зробити внесок у майбутній 5-й пакет
Президент зазначив, що "наша мета – забезпечувати 1 мільярд доларів на місяць у межах ініціативи, щоб повністю реалізувати її потенціал".
"Ініціатива PURL є дуже цінним механізмом НАТО, який перетворює підтримку союзників на відчутні спроможності для України. Вона дає нам можливість закуповувати оборонне озброєння, яке потрібне вже зараз для збереження життів, зокрема системи Patriot й інше ключове американське обладнання, і вже забезпечує реальні результати", - підкреслив Зеленський.
При цьому Президент висловив вдячність кожному партнеру за такі важливі внески. "Разом ми зміцнюємо нашу оборону та наближаємо справедливий і тривалий мир", - наголосив він.
Зеленський обговорив із Генсеком НАТО підтримку України та програму PURL після чергової атаки рф28.09.25, 16:52 • 3568 переглядiв