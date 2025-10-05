Злетіли кілька бортів Ту-95: є загроза ракетної атаки

$41.280.00
48.500.00
ukenru
4 жовтня, 08:29 • 27525 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 77630 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 78577 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 87784 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 110300 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 88434 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 43583 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 52639 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 35099 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 22297 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1.6м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Позов проти Tesla: родини звинувачують дверні ручки Cybertruck у загибелі трьох студентів4 жовтня, 12:54 • 9090 перегляди
Атака рф на залізничний вокзал у Шостці: в одному з вагонів виявлено тіло чоловіка4 жовтня, 14:13 • 24094 перегляди
Снігопад накрив Західні Балкани та Велику Британію: тисячі людей залишились без світла, дороги заблоковані4 жовтня, 14:40 • 14859 перегляди
Вибори в Чехії: після підрахунку понад половини голосів лідирує партія Бабіша4 жовтня, 15:46 • 7014 перегляди
Партія Бабіша перемагає на парламентських виборах у Чехії17:24 • 30367 перегляди
Публікації
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 77632 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 56892 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 68779 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 110300 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 88435 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Александар Вучич
Актуальні місця
Україна
Шостка
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 33742 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 32259 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 78578 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 44055 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 46355 перегляди
Актуальне
The New York Times
Ту-95
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Bild

Злетіли кілька бортів Ту-95: є загроза ракетної атаки

Київ • УНН

 • 336 перегляди

У ніч на 5 жовтня росія підняла в повітря кілька літаків Ту-95. Збройні сили України попереджають про можливу ракетну атаку.

Злетіли кілька бортів Ту-95: є загроза ракетної атаки

У ніч проти неділі, 5 жовтня у росії зафіксували зліт кількох бортів Ту-95. Збройні сили України попереджають, що можлива ракетна атака. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.   

Увага! Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, рф)

- йдеться у повідомленні.

"Слідкуйте за нашими повідомленнями! У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!", - закликали у ЗСУ.

росія накопичувала ракети у вересні для нових масштабних ударів по Україні - ISW04.10.25, 07:29 • 3352 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Ту-95
Повітряні сили Збройних сил України
Збройні сили України