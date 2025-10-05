Злетіли кілька бортів Ту-95: є загроза ракетної атаки
Київ • УНН
У ніч на 5 жовтня росія підняла в повітря кілька літаків Ту-95. Збройні сили України попереджають про можливу ракетну атаку.
У ніч проти неділі, 5 жовтня у росії зафіксували зліт кількох бортів Ту-95. Збройні сили України попереджають, що можлива ракетна атака. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Увага! Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, рф)
"Слідкуйте за нашими повідомленнями! У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!", - закликали у ЗСУ.
