Взлетели несколько бортов Ту-95: есть угроза ракетной атаки

В ночь на воскресенье, 5 октября, в россии зафиксировали взлет нескольких бортов Ту-95. Вооруженные силы Украины предупреждают, что возможна ракетная атака. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Внимание! Зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, рф) - говорится в сообщении.

"Следите за нашими сообщениями! В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!", - призвали в ВСУ.

