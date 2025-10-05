Взлетели несколько бортов Ту-95: есть угроза ракетной атаки
Киев • УНН
В ночь на 5 октября Россия подняла в воздух несколько самолетов Ту-95. Вооруженные силы Украины предупреждают о возможной ракетной атаке.
В ночь на воскресенье, 5 октября, в россии зафиксировали взлет нескольких бортов Ту-95. Вооруженные силы Украины предупреждают, что возможна ракетная атака. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Внимание! Зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, рф)
"Следите за нашими сообщениями! В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!", - призвали в ВСУ.
