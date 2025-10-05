Комбинированная атака РФ на Запорожье: один человек погиб, среди пострадавших 16-летняя девушка

В ночь на 5 октября в результате массированной комбинированной атаки на Запорожье один человек погиб и по меньшей мере шестеро получили ранения. Среди пострадавших 16-летняя девушка. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Вражеская атака унесла жизнь одного человека - говорится в сообщении чиновника.

По словам Федорова, в результате вражеского обстрела по меньшей мере шесть раненых по состоянию на 03:50.

Среди пострадавших 16-летняя девушка - написал Федоров.

Люди продолжают обращаться за помощью медиков.

Напомним

В ночь на воскресенье, 5 октября, Россия совершила массированную комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные беспилотники типа "Шахед" и управляемые авиационные бомбы. В результате по меньшей мере 10 попаданий в городе возникли перебои с электро- и водоснабжением. Зафиксированы попадания в жилые дома и пожары.