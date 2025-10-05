Комбинированная атака РФ на Запорожье: один человек погиб, среди пострадавших 16-летняя девушка
Киев • УНН
В результате массированной комбинированной атаки на Запорожье 5 октября один человек погиб, по меньшей мере шестеро получили ранения, включая 16-летнюю девушку. Город подвергся 10 попаданиям, что вызвало перебои с электро- и водоснабжением.
Вражеская атака унесла жизнь одного человека
По словам Федорова, в результате вражеского обстрела по меньшей мере шесть раненых по состоянию на 03:50.
Среди пострадавших 16-летняя девушка
Люди продолжают обращаться за помощью медиков.
Напомним
В ночь на воскресенье, 5 октября, Россия совершила массированную комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные беспилотники типа "Шахед" и управляемые авиационные бомбы. В результате по меньшей мере 10 попаданий в городе возникли перебои с электро- и водоснабжением. Зафиксированы попадания в жилые дома и пожары.