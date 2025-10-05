Кількість постраждалих від атаки рф у Запоріжжі зросла до дев'яти
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки військ рф на Запоріжжя кількість поранених збільшилася до дев'яти осіб. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу, зафіксовано руйнування та пошкодження.
У Запоріжжі до дев’яти зросла кількість постраждалих внаслідок масованої комбінованої атаки рф. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
Уже 9 поранених внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя
За його словами, усі постраждалі отримують необхідну допомогу.
Федоров також повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу вибиті вікна у багатоповерхівках, згорілі автомобілі, зруйнование подвір'я приватного будинку.
Нагадаємо
У ніч проти неділі, 5 жовтня, росія здійснила масовану комбіновану атаку на Запоріжжя, використавши ударні безпілотники типу "Шахед" та керовані авіаційні бомби. Внаслідок щонайменше 10 влучань у місті виникли перебої з електро- та водопостачанням. Зафіксовано влучання в житлові будинки та пожежі.
Внаслідок цієї масованої комбінованої атаки на Запоріжжя одна людина загинула і щонайменше шестеро отримали поранення. Серед постраждалих 16-річна дівчина.
Польща підняла винищувачі через масовану російську атаку по Україні05.10.25, 04:53 • 2520 переглядiв