Польща підняла винищувачі через масовану російську атаку по Україні
Київ • УНН
Військово-повітряні сили Польщі та країн НАТО підняли авіацію в ніч проти 5 жовтня. Це сталося через комбіновану повітряну атаку рф по Україні.
У ніч проти 5 жовтня військово-повітряні сили Польщі та країн союзників по НАТО підняли в повітря авіацію через масштабну комбіновану повітряну атаку Росії по Україні. Про це інформує УНН з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі в соцмережі Х.
Деталі
Зазначається, що в ніч із 4 на 5 жовтня 2025 року рф знову завдала ударів по об’єктах, розташованих на території України.
З метою гарантування безпеки польського повітряного простору, Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща запровадило всі необхідні процедури.
У повітряному просторі активно діють польські та союзницькі літаки, а наземні системи протиповітряної оборони й радіолокаційного спостереження приведені у стан найвищої бойової готовності
В командуванні наголосили, що ці дії мають превентивний характер та спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору і захист громадян, особливо в районах, що межують із зоною потенційної загрози.
Оперативне командування Збройних сил РП продовжує відстежувати поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування.
Нагадаємо
У неділю, 5 жовтня о 03:34 Збройні сили України зафіксували ймовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Це сталося після зльоту кількох бортів Ту-95 у Росії, що може свідчити про можливу ракетну атаку.