Польща підняла винищувачі через масовану російську атаку по Україні

$41.280.00
48.500.00
ukenru
23:20 • 2264 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 31750 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 90940 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 85211 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 93140 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 116233 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 91284 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 44579 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 52890 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 35301 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1.3м/с
92%
744мм
Популярнi новини
В одному зі штатів США ухвалили "Закон Ірини" після жорстокого вбивства українки 4 жовтня, 18:03 • 4752 перегляди
Сили оборони звільнили кілька населених пунктів у Дніпропетровській області - DeepStatePhoto4 жовтня, 18:20 • 4328 перегляди
росіяни втратили доступ до чистої питної води - Служба зовнішньої розвідки України22:58 • 3146 перегляди
Аеропорт Вільнюса закрили через невідомі літаючі об'єктиPhoto23:39 • 8512 перегляди
Олімпійська чемпіонка Оксана Баюл продає у США свій розкішний 100-річний особняк Photo00:13 • 4768 перегляди
Публікації
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 90960 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 59327 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 71326 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 116244 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 91291 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Іван Федоров
Беньямін Нетаньягу
Олександр Сирський
Хакан Фідан
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Шостка
Чехія
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 35139 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 33577 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 85225 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 45129 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 47395 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ту-95
Dassault Mirage 2000
Lockheed Martin F-35 Lightning II
«Калібр» (сімейство ракет)

Польща підняла винищувачі через масовану російську атаку по Україні

Київ • УНН

 • 1204 перегляди

Військово-повітряні сили Польщі та країн НАТО підняли авіацію в ніч проти 5 жовтня. Це сталося через комбіновану повітряну атаку рф по Україні.

Польща підняла винищувачі через масовану російську атаку по Україні

У ніч проти 5 жовтня військово-повітряні сили Польщі та країн союзників по НАТО підняли в повітря авіацію через масштабну комбіновану повітряну атаку Росії по Україні. Про це інформує УНН з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі в соцмережі Х.

Деталі

Зазначається, що в ніч із 4 на 5 жовтня 2025 року рф знову завдала ударів по об’єктах, розташованих на території України.

З метою гарантування безпеки польського повітряного простору, Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща запровадило всі необхідні процедури.

У повітряному просторі активно діють польські та союзницькі літаки, а наземні системи протиповітряної оборони й радіолокаційного спостереження приведені у стан найвищої бойової готовності

- йдеться у дописі.

В командуванні наголосили, що ці дії мають превентивний характер та спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору і захист громадян, особливо в районах, що межують із зоною потенційної загрози.

Оперативне командування Збройних сил РП продовжує відстежувати поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування.

Нагадаємо

У неділю, 5 жовтня о 03:34 Збройні сили України зафіксували ймовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Це сталося після зльоту кількох бортів Ту-95 у Росії, що може свідчити про можливу ракетну атаку.

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніНовини Світу
Державний кордон України
«Калібр» (сімейство ракет)
НАТО
Збройні сили України
Україна
Польща