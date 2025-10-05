Повітряні Сили попередили про ймовірний пуск "Калібрів" з Чорного моря
Київ • УНН
5 жовтня о 03:34 Збройні сили України зафіксували ймовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Це сталося після зльоту кількох бортів Ту-95 у Росії, що може свідчити про можливу ракетну атаку.
О 03:34 5 жовтня Збройні сили України повідомили про пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Увага! Імовірно пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря!
Нагадаємо, у ніч проти неділі, 5 жовтня у росії зафіксували зліт кількох бортів Ту-95. Збройні сили України попереджають, що можлива ракетна атака.
