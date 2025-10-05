Воздушные Силы предупредили о вероятном пуске "Калибров" из Черного моря
Киев • УНН
5 октября в 03:34 Вооруженные силы Украины зафиксировали вероятные пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Это произошло после взлета нескольких бортов Ту-95 в России, что может свидетельствовать о возможной ракетной атаке.
В 03:34 5 октября Вооруженные силы Украины сообщили о пусках крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Внимание! Вероятно пуски "Калибров" из акватории Черного моря!
Напомним, в ночь на воскресенье, 5 октября в россии зафиксировали взлет нескольких бортов Ту-95. Вооруженные силы Украины предупреждают, что возможна ракетная атака.
