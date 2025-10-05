$41.280.00
48.500.00
ukenru
4 октября, 08:29 • 29615 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 84707 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 82325 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 90817 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 113583 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 89961 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 44094 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 52780 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 35211 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 22426 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Воздушные Силы предупредили о вероятном пуске "Калибров" из Черного моря

Киев • УНН

 • 544 просмотра

5 октября в 03:34 Вооруженные силы Украины зафиксировали вероятные пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Это произошло после взлета нескольких бортов Ту-95 в России, что может свидетельствовать о возможной ракетной атаке.

Воздушные Силы предупредили о вероятном пуске "Калибров" из Черного моря

В 03:34 5 октября Вооруженные силы Украины сообщили о пусках крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.     

Внимание! Вероятно пуски "Калибров" из акватории Черного моря!

- говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на воскресенье, 5 октября в россии зафиксировали взлет нескольких бортов Ту-95. Вооруженные силы Украины предупреждают, что возможна ракетная атака.

Россия нанесла десяток ударов по Запорожью: есть раненые, перебои с водой и светом05.10.25, 02:26 • 588 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Ту-95
«Калибр» (семейство ракет)
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины