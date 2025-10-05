Воздушные Силы предупредили о вероятном пуске "Калибров" из Черного моря

В 03:34 5 октября Вооруженные силы Украины сообщили о пусках крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Внимание! Вероятно пуски "Калибров" из акватории Черного моря! - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на воскресенье, 5 октября в россии зафиксировали взлет нескольких бортов Ту-95. Вооруженные силы Украины предупреждают, что возможна ракетная атака.

