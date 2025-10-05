Польша подняла истребители из-за массированной российской атаки по Украине

$41.280.00
48.500.00
ukenru
4 октября, 08:29 • 31117 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 89263 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 84508 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 92590 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 115540 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 90918 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 44474 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 52867 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 35286 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 22529 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1.3м/с
92%
744мм
Популярные новости
Партия Бабиша побеждает на парламентских выборах в Чехии4 октября, 17:24 • 34020 просмотра
В одном из штатов США приняли "Закон Ирины" после жестокого убийства украинки4 октября, 18:03 • 4168 просмотра
Силы обороны освободили несколько населенных пунктов в Днепропетровской области - DeepStatePhoto4 октября, 18:20 • 3766 просмотра
Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестных летающих объектовPhoto23:39 • 7448 просмотра
Олимпийская чемпионка Оксана Баюл продает в США свой роскошный 100-летний особнякPhoto00:13 • 3752 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 89276 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 59011 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 70981 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 115548 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 90922 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Иван Федоров
Биньямин Нетаньяху
Александр Сырский
Хакан Фидан
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Шостка
Чешская Республика
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 34956 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 33414 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 84515 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 45002 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 47272 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Ту-95
Дассо Мираж 2000
Lockheed Martin F-35 Lightning II
«Калибр» (семейство ракет)

Польша подняла истребители из-за массированной российской атаки по Украине

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Военно-воздушные силы Польши и стран НАТО подняли авиацию в ночь на 5 октября. Это произошло из-за комбинированной воздушной атаки РФ по Украине.

Польша подняла истребители из-за массированной российской атаки по Украине

В ночь на 5 октября военно-воздушные силы Польши и стран-союзников по НАТО подняли в воздух авиацию из-за масштабной комбинированной воздушной атаки России по Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

Подробности

Отмечается, что в ночь с 4 на 5 октября 2025 года РФ вновь нанесла удары по объектам, расположенным на территории Украины.

В целях обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативное командование Вооруженных сил Республики Польша ввело все необходимые процедуры.

В воздушном пространстве активно действуют польские и союзнические самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения приведены в состояние наивысшей боевой готовности

- говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, граничащих с зоной потенциальной угрозы.

Оперативное командование Вооруженных сил РП продолжает отслеживать текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию.

Напомним

В воскресенье, 5 октября в 03:34 Вооруженные силы Украины зафиксировали вероятные пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Это произошло после взлета нескольких бортов Ту-95 в России, что может свидетельствовать о возможной ракетной атаке.

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеНовости Мира
Государственная граница Украины
«Калибр» (семейство ракет)
НАТО
Вооруженные силы Украины
Украина
Польша