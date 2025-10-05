Польша подняла истребители из-за массированной российской атаки по Украине

Военно-воздушные силы Польши и стран НАТО подняли авиацию в ночь на 5 октября. Это произошло из-за комбинированной воздушной атаки РФ по Украине.

В ночь на 5 октября военно-воздушные силы Польши и стран-союзников по НАТО подняли в воздух авиацию из-за масштабной комбинированной воздушной атаки России по Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х. Подробности Отмечается, что в ночь с 4 на 5 октября 2025 года РФ вновь нанесла удары по объектам, расположенным на территории Украины. В целях обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативное командование Вооруженных сил Республики Польша ввело все необходимые процедуры. В воздушном пространстве активно действуют польские и союзнические самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения приведены в состояние наивысшей боевой готовности - говорится в сообщении. В командовании подчеркнули, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, граничащих с зоной потенциальной угрозы. Оперативное командование Вооруженных сил РП продолжает отслеживать текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию. Напомним В воскресенье, 5 октября в 03:34 Вооруженные силы Украины зафиксировали вероятные пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Это произошло после взлета нескольких бортов Ту-95 в России, что может свидетельствовать о возможной ракетной атаке.