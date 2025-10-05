Число пострадавших от атаки РФ в Запорожье возросло до девяти
В результате ночной атаки войск РФ на Запорожье число раненых увеличилось до девяти человек. Все пострадавшие получают необходимую помощь, зафиксированы разрушения и повреждения.
В Запорожье до девяти возросло число пострадавших в результате массированной комбинированной атаки рф. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
Уже 9 раненых в результате ночной атаки россиян на Запорожье
По его словам, все пострадавшие получают необходимую помощь.
Федоров также сообщил, что в результате вражеского обстрела выбиты окна в многоэтажках, сгоревшие автомобили, разрушен двор частного дома.
Напомним
В ночь на воскресенье, 5 октября, россия совершила массированную комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные беспилотники типа "Шахед" и управляемые авиационные бомбы. В результате по меньшей мере 10 попаданий в городе возникли перебои с электро- и водоснабжением. Зафиксированы попадания в жилые дома и пожары.
В результате этой массированной комбинированной атаки на Запорожье один человек погиб и по меньшей мере шестеро получили ранения. Среди пострадавших 16-летняя девушка.
