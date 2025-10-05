Понад 73 тисячі абонентів Запоріжжя залишилися без світла після нічної атаки рф
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки РФ на Запоріжжя 5 жовтня понад 73 тисячі абонентів залишилися без електропостачання. Енергетики планують відновити світло до кінця дня.
Внаслідок нічної атаки рф на Запоріжжя у неділю, 5 жовтня без електропостачання залишилися понад 73 тисячі абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, планують завершити до кінця дня. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
Понад 73 тисячі абонентів знеструмлені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя
За його словами, без світла понад 67 тисяч абонентів обласного центру та понад 6 тисяч - Запорізького району.
"Енергетики вже розпочали роботи з відновлення, плановий термін завершення - до кінця доби", - додав він.
Нагадаємо
У ніч проти неділі, 5 жовтня, росія здійснила масовану комбіновану атаку на Запоріжжя, використавши ударні безпілотники типу "Шахед" та керовані авіаційні бомби. Внаслідок щонайменше 10 влучань у місті виникли перебої з електро- та водопостачанням. Зафіксовано влучання в житлові будинки та пожежі.
Внаслідок цієї масованої комбінованої атаки на Запоріжжя одна людина загинула, ще 9 людей отримали поранення. Серед постраждалих 16-річна дівчина.
